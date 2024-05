Tadej Pogacar sul Giro: “Forse è meno stressante del Tour”

Chi è il tuo principale avversario in questo Giro?

Qui ci sono corridori molto bravi e in tre settimane può succedere di tutto, i giovani arrivano al Giro in buona forma. Ma abbiamo visto anche corridori come Romain Bardet in ottima forma, e Geraint Thomas sarà lì come sempre, ha fatto una buona preparazione… Vedremo chi sarà in buona forma dopo il secondo giorno.