Sta diventando più chiaro per l’Anderlecht: Brian Rimmer partirà per allenarsi con i suoi attaccanti

L’Anderlecht ha atteso a lungo, ma questa settimana è diventato più chiaro. Sabato, RSCA partirà per l’allenamento e Brian Riemer avrà molto da fare nella fretta.

I tifosi dell’Anderlecht non ce la fanno più: dov’è il primo trasferimento del mercato estivo? Mentre tutti gli altri club hanno già iniziato (bene) le grandi manovre, Jesper Fredberg temporeggia e la RSCA non ha ancora annunciato eventuali arrivi.

Deve essere questa settimana. Casper Dolberg Andrà all’Anderlecht, che ha raggiunto un accordo definitivo con l’OGC Nice, ha scritto bella mattinata Questa domenica. Dane si unirà ai Mauves per 5 milioni di dollari, bonus esclusi. Questa è la spinta offensiva che Brian Rimmer stava aspettando.







Ma non è l’unico giocatore che Rimmer sarà curioso di vedere durante il suo periodo di allenamento in Austria. recentemente ampliato, Luca Monticelli (18) Ha qualcosa per cui giocare. Se dovesse pre-unirsi agli RSCA Futures per la stagione 2023-2024, Monticelli ha battuto il boss dell’Anderlecht e, dato che la stagione D1A inizia diverse settimane prima della Challenger Pro League, potrebbe avere la sua possibilità.

Luca Monticelli, al contrario Luca Stassen La scorsa stagione (nonostante i suoi tanti gol) ha convinto Reimer con la sua depressione e disciplina nel gioco.Il tecnico danese non era in linea di principio contrario all’idea di inserire giocatori giovanissimi nella squadra A, ma nn lo è mai stato. Un tifoso di Stassen, che deve andare in prestito al Westerlo (ha un lieve infortunio).

Infine, ovviamente è ancora lì e lo sarà sempre Benito Raman : Se in teoria doveva accontentarsi di un ruolo di fodera alle spalle di Dolberg, l’ex Schalke 04 ha sempre trovato il modo di forzare un posto in gruppo e in campo, trovando comunque la via della rete in fase di preparazione. È una scommessa sicura e il club non sembra avere fretta di separarsene…