Thomas Meunier mette le cose in chiaro per Trabzonspor – Francia – Lille OSC

Ritorno in Ligue 1, ma anche azioni legali da parte del suo ex club.

Nuovo giocatore del Lille e attaccato dal Trabzonspor, Thomas Meunier voleva vendicarsi del suo ex datore di lavoro sull’X. « Dopo essere stato ridicolizzato gratuitamente, è giunto il momento per me di mettere le cose in chiaro. Ho rispettato al 100% gli accordi stipulati con il Trabzonspor. C’è una clausola che mi permette di rescindere unilateralmente il mio contratto a titolo gratuito fino al 15 luglio, a condizione che mi unisca ad un club che non milita nel campionato turco. Questa clausola è stata aggiunta e accettata dal Trabzonspor, perché sono arrivato al club gratuitamente» Indicò il lato.

Sistemare le cose. Il file è ora chiuso. pic.twitter.com/hjcbCFuMsc — Thomas Meunier (@ThomMills) 23 luglio 2024

Prima di continuare:«Onestamente mi stavo preparando a giocare un’altra stagione in Turchia quando ho chiamato il club francese Lille intorno alle 18:00. Alle 21:30, al mio ritorno dalle vacanze in Grecia, ho inviato direttamente il documento che mi permetteva di attivare la clausola di partenza. Il Lille ha contattato il Trabzonspor in quel momento e il Trabzonspor ha confermato di aver ricevuto la mia domanda. Quindi i termini della mia clausola sono stati rispettati. Tutto è stato fatto correttamente e rispettosamente. Pertanto il comunicato stampa diffuso dai rappresentanti del club non è corretto e il mio nome e i miei principi sono stati distorti senza motivo.»

Chi deciderà?

