Tablet dei primi sintomi? È iniziata l’era delle pillole anti-Covid

Pillola o tablet per curare il Covid? Le società statunitensi Merck (MSD) e Pfizer hanno annunciato risultati molto incoraggianti per i trattamenti orali, mentre anche gli antidepressivi stanno mostrando segnali promettenti, che potrebbero aprire un nuovo capitolo nella lotta contro l’epidemia.

Quali sono questi trattamenti?

Si tratta di cure orali, pillole o compresse, che verranno somministrate ai primi sintomi del Covid-19 al fine di evitare forme pericolose, e quindi il ricovero.

Dopo mesi di ricerca, due case farmaceutiche statunitensi hanno appena annunciato di aver avuto successo: Merck, all’inizio di ottobre, con molnopiravir e Pfizer, venerdì, con Baxlovid.

Sono antivirali che agiscono riducendo la capacità del virus di riprodursi, rallentando così la malattia.

Entrambi i gruppi riportano una forte riduzione dei ricoveri nei pazienti trattati: della metà per molnopiravir e circa del 90% per baxlovid, anche se un confronto diretto di questi tassi di efficacia dovrebbe essere evitato a causa dei diversi protocolli a seconda degli studi.

Nel frattempo, un antidepressivo già di dominio pubblico, la fluvoxamina, ha mostrato risultati incoraggianti nella prevenzione di forme gravi di COVID-19, secondo uno studio pubblicato a ottobre da ricercatori brasiliani su The Lancet Global Health.

Perché questo è importante?

Se l’efficacia di questi farmaci sarà confermata, sarà un enorme passo avanti nella lotta al Covid-19. Verranno in aggiunta, non sostitutivi, alla vaccinazione per completare l’arsenale terapeutico contro il virus.

Naturalmente esistono già trattamenti, principalmente sotto forma di anticorpi sintetici. Ma questi farmaci, rivolti a pazienti che hanno già forme gravi, vengono iniettati per via endovenosa e sono quindi complessi.

A sua volta, una pillola o una compressa può essere prescritta rapidamente a un paziente che la prenderà facilmente a casa. I trattamenti Merck e Pfizer, che hanno anche pochi effetti collaterali, forniscono una decina di assunzioni in cinque giorni.

“Il successo di questi farmaci antivirali probabilmente apre una nuova era nella nostra capacità di prevenire le gravi conseguenze dell’infezione da SARS-Cov2.”, ha accolto con favore il virologo britannico Stephen Griffin, in una risposta al Science Media Center.

Quali limiti?

È ancora difficile valutare l’esatto interesse per i trattamenti di Merck e Pfizer, perché i due gruppi hanno finora pubblicato solo comunicati stampa, senza rendere disponibili i dettagli dei loro studi clinici.

Tuttavia, è necessarioPrendilo con attenzione“Questo tipo di pubblicità in attesa di poter leggere gli studi, ha convocato a settembre Karen Lacombe, specialista in malattie infettive francesi, affermando che tali trattamenti rappresentavano un mercato”potenzialmente enormeper i produttori.

Tuttavia, alcuni elementi indicano chiaramente che Merck e Pfizer non stanno facendo promesse vuote, in primo luogo il fatto che, con l’approvazione dei comitati di sorveglianza indipendenti, hanno interrotto le loro prove prima del previsto di fronte ai risultati.

Per quanto riguarda la fluvoxamina, se lo studio è alla portata di tutti, non è esente da critiche. Molti ricercatori si rammaricano che gli autori abbiano valutato non solo la frequenza dei ricoveri ma anche la durata della degenza in pronto soccorso, il che ha complicato l’interpretazione dei dati.

fino a quando ? E quanto costa?

Il Molnopiravir di Merck è già stato approvato nel Regno Unito, con le autorità sanitarie che giovedì ne hanno approvato l’uso in pazienti con almeno un fattore di rischio per lo sviluppo di una forma grave: anziani, obesi, diabetici…

Le autorità sanitarie degli Stati Uniti e dell’Unione europea stanno esaminando urgentemente il farmaco. E così l’Autorità europea per i medicinali (Ema) ha promesso giovedì che “accelerazione“Anche se stavo attento a non prendere appuntamento.

Diversi Paesi hanno già ordinato scorte di monulpiravir, come la Francia – 50.000 dosi – e soprattutto gli Stati Uniti che hanno ordinato una scorta per garantire 1,7 milioni di cure.

La domanda americana, di sfuggita, dà un’idea del prezzo elevato di questo farmaco. Ciò rappresenta $ 1,2 miliardi, o circa $ 700 per trattamento.

Per quanto riguarda Pfizer, che attualmente si riferisce solo a una domanda di licenza negli Stati Uniti, non ha dettagliato il prezzo di paxlovid e ha promesso che sarebbe stato “può comprarloVaria a seconda dei paesi e del loro livello di sviluppo.