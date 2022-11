Surface Pro 9 e Surface Laptop 5 disponibili in Europa: prezzi e configurazioni

Circa un mese fa Microsoft ha presentato due nuovi dispositivi della serie Surface: parliamo ovviamente del Surface Pro 9 e del Surface Laptop 5 (e infatti ci sarà anche un Surface Studio 2+). Così Redmond ha annunciato la disponibilità di questi due prodotti, e spiegato anche le diverse configurazioni acquistabili. Surface Pro 9 è “il classico Surface”: è fondamentalmente un tablet 2 in 1 che puoi collegare alla tastiera premium di Surface per farlo sembrare un laptop. Surface Pro 9 è dotato di un processore Intel Core di 12a generazione, un touchscreen PixelSense Flow da 13 pollici (con supporto dello stilo per prendere appunti) e supporta il 5G nella variante appropriata. Ovviamente la quantità di RAM e memoria interna varia a seconda della configurazione scelta. Surface Pro 9 può essere acquistato oggi da Microsoft Store. Ecco le diverse configurazioni disponibili:

– Intel Evo Core i5, solo Wi-Fi

8 GB RAM, 256 GB SSD: € 1329,00 (colori platino, zaffiro, foresta, grafite)

16 GB RAM, 256 GB SSD: € 1.669,00 (colori platino, zaffiro, foresta, grafite)

– Intel Evo Core i7, solo Wi-Fi

16 GB RAM, 256 GB SSD: € 1.899,00 (colori platino, zaffiro, foresta, grafite)

16 GB RAM e 512 GB SSD: 2229,00 euro (colori platino, zaffiro, foresta, grafite)

16 GB RAM e 1 TB SSD: € 2569,00 (colori platino)

32 GB RAM, 1 TB SSD: € 3029,00 (colori platino)

– Processore Microsoft SQ 3, supporto 5G

8 GB RAM e 128 GB SSD: € 1569,00 (colori platino)

8 GB RAM, 256 GB SSD: € 1.679,00 (colori platino)

16 GB RAM, 256 GB SSD: 1909,00 euro (colori platino)

16 GB RAM e 512 GB SSD: € 2.239,00 (colori platino)

Il Surface Laptop 5 è ​​piuttosto un laptop con un touchscreen PixelSense, come suggerisce il nome, disponibile nel formato da 13,5 pollici o 15 pollici. In termini di hardware, il laptop è dotato di un processore Intel Core di 12a generazione, grafica Intel Iris Xe integrata e fino a 32 GB di RAM. Anche in questo caso, sono disponibili diverse configurazioni del laptop, che ora possono essere acquistate dal Microsoft Store. Ecco tutte le configurazioni disponibili:

– 13,5 pollici, platino (Alcantara):

Intel Evo Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD: 1.209,00€

Intel Evo Core i5, 8GB RAM, 512GB SSD: 1499,00€

– 13,5 pollici, colore nero (metallizzato):

Intel Evo Core i5, 8GB RAM, 512GB SSD: 1499,00€

Intel Evo Core i5, 16GB RAM, 512GB SSD: 1.759,00€

Intel Evo Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD: 1.979,00€

– 15 pollici, platino (Alcantara):

Intel Evo Core i7, 8 GB RAM, 256 GB SSD: € 1589,00

Intel Evo Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD: 2139,00€

– 15 pollici, colore nero (metallizzato):

Intel Evo Core i7, 8 GB RAM, 512 GB SSD: 1.809,00 euro

Intel Evo Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD: 2139,00€

Intel Evo Core i7, 32 GB di RAM, 1 GB SSD: 2,7€