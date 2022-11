‘Amichevole strizzatina d’occhio’ da Carrefour a Colruyt Una divertente battaglia pubblicitaria tra due colossi della vendita al dettaglio ad Auderghem

In prossimità dell’accesso riservato ai fornitori situato dietro l’ipermercato è già presente uno spazio pubblicitario affittabile. Nella foto qui sotto, che risale ad ottobre 2021, troviamo ad esempio una pubblicità per BMW.

Il marketing è una professione. E avere uno scatto come quello di cui ti parleremo non è per tutti. Questo colpo è stato eseguito dal team di marketing del negozio Carrefour di Auderghem, vicino a Bruxelles.

Bene, Colruyt ha recentemente assunto questo cartellone pubblicitario per una campagna che metteva in evidenza il loro prezzo premium: “I prezzi siamo noi”.

È inevitabile che un concorrente che si dichiara “a casa” con un argomento (valido) come questo sia doloroso. Improvvisamente, accanto a Carrefour, ci mettiamo al lavoro per trovare rapidamente una risposta adeguata. Il minimo che potevamo fare era essere efficienti.

Come spiegato da Paul Bogenhout, Head of Local Marketing for Advertising di Carrefour Belgio, i team hanno impiegato solo pochi giorni per reagire e adattarsi a un altro spazio pubblicitario Carrefour, situato proprio accanto all’altro con la seguente dichiarazione: “Ma acquistare le quote di potere sono il nostro affare”.

Un “amichevole cenno” a Colruyt e una bella mossa di marketing da parte di Carrefour.