Summer Games Festival – Ricco di convegni da non perdere

come ogni anno, Il festival congressuale per editori, produttori e altri attori del settore dei videogiochi sarà in pieno svolgimento per tutto il mese di giugno. Tuttavia, l’E3, l’ex blocco di videogiochi di alto profilo, è morto Jeff Kelly Sai Gioco del festival estivo Stanno prendendo il sopravvento da un po’ di tempo, attirando l’attenzione dei giocatori di tutto il mondo. Così questo evento è diventato il nostro programma mediatico preferito, prima di andare a sdraiarsi su una pillola in spiaggia. E anche quest’anno si terranno molte conferenze sul pittore canadese. Prendi un diario, i prossimi giorni saranno pieni degli annunci dei grandi giochi di domani.

E si comincia lunedì 5 giugno, con un piccolo trucco, una conferenza che non è direttamente legata ai videogiochi, nemmeno Gioco del festival estivo. Ma l’arrivo di Apple nel mercato delle cuffie per la realtà virtuale e aumentata avverrà probabilmente, e immaginiamo che ciò causerà molto rumore durante la Worldwide Developers Conference (WWDC). Dal punto di vista tecnologico, il dispositivo dovrebbe posizionarsi come di gran lunga il più riuscito, con risoluzione 4K per ciascun occhio in particolare, ma anche come il più costoso perché sembra che si collocherà intorno ai 3.000 dollari.

Mercoledì 7 giugno, alle 18:00 Youtube Si terrà Guerrilla Collective 2023. I fan dei giochi indie dovrebbero trovare il loro account qui. Senza che sia il congresso a decidere il periodo più, verranno sicuramente offerte delle monetine, come ogni anno. Pensiamo ad esempio a Remnant 2, sequel di Remnant: From the Ashes oa Yomi 2 che mescola picchiaduro e gioco di carte.

Domani, 8 giugno alle 21:00 Questo sarà davvero il momento clou dello spettacolo, o almeno la traccia principale di questo festival della convention perché è quando contrazione Nessun gioco del festival estivo Che, si spera, sarà più consistente rispetto allo scorso anno. Quest’anno abbiamo potuto vedere un trailer dell’attesissima modalità multiplayer di The Last of Us 2 (la cui unica immagine ufficiale del gioco è stata presentata lo scorso anno), un nuovo trailer di Death Stranding 2, o anche, perché no? Prime immagini del DLC Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Con uno spettacolo della durata di quasi due ore e rapporti in regola con i più grandi studi di tutto il mondo, possiamo aspettarci altre grandi sorprese. E chissà, forse PlayStation, che è stata un po’ scossa dalla reazione generalmente negativa dopo lo spettacolo, potrebbe avere in serbo per noi uno o due annunci importanti.

la sera stessa, Alle 23:59 inizierà il Devolver Digital Showcase Dalle stelle dei giochi indie e Double A. Nello show troveremo l’affascinante Plucky Squire che è stata la sensazione dell’anno scorso. Possiamo facilmente immaginare che sarà presente anche Gunbrella, il gioco d’azione in 2D sovralimentato ancora in programma quest’anno. Come sempre accade con l’editore, ci si devono aspettare anche altri due o tre giochi con una direzione artistica o un gameplay davvero unici. Tutto si è concluso in una teleconferenza completamente folle con la splendida attrice La dote di Zouk Che punterà ancora una volta il dito accusatore sugli eccessi del settore videoludico. Dopo DLC, NFT, microtransazioni, a cosa abbiamo diritto questa volta?

L’11 giugno, a partire dalle 19:00, si parlerà di Xbox che offrirà le sue pedine. Dopo il mancato incontro del suo concorrente giapponese, il produttore americano ha la possibilità di fare colpo con una conferenza trasmessa in onda contrazione Dove Phil Spencer rivelerà finalmente alcune promettenti esclusive per le serie X e S. Quindi stiamo aspettando alcuni sequel questa settimana, in particolare le date di uscita, per titoli come Hellblade 2, Fable, Avowed, Everwild, Replaced e, con un po’ di fortuna, il titolo esclusivo sviluppato da Kojima Production il cui nome in codice potrebbe essere “Overdose”. Finalmente, dopo quel discorso, avremo diritto a un evento incentrato su Starfield, con sequenze indubbiamente lunghe di gameplay avvincente.

Ubisoft ovviamente ne farà parte Gioco del festival estivo con lui Ubisoft Forward il 12 giugno alle 19:00 per continuare Youtube. Ci sarà una sfilza di Assassin’s Creed con Mirage, l’episodio “principale” previsto per il 12 ottobre, Nexus, il gioco di realtà virtuale per Meta Quest 2 e Codename Jade per mobile. Avatar: Frontiers of Pandora dovrebbe lasciare il segno sulla convention insieme a The Crew e Skull and Bones che, ammettiamolo, non scatena la folla. Ma le grandi probabilità sarebbero l’introduzione del suo grande progetto open world nell’universo di Star Wars. Le scommesse sono aperte.

E come capisci, questi sono gli incontri più importanti in questa materia Gioco del festival estivo, ma si terranno anche altre conferenze su scala più modesta o più specializzata. Future Game Show (10 giugno alle 19:00), ad esempio, ci ha sistematicamente regalato alcuni grandi titoli indie. Anche i fan del PC hanno diritto al loro spazio con il PC Game Show (11 giugno alle 22:00). E non dimentichiamo l’RGG Summit Summer (16 giugno alle 5 del mattino) che sarà l’occasione per scoprire i progetti futuri attorno alla licenza premium di Yakuza.

Nel 2023, in procinto di essere storico in termini di qualità e intensità di gioco, tutte queste conferenze dovrebbero rimanere in sintonia e iniziare la seconda metà e gli anni a diventare forti. Con l’epidemia finalmente finita, i ritardi nei vari studi sono stati risolti e tutti possono gradualmente svelare i propri progetti. Quindi un buon numero di studi deve finalmente poter lasciare andare i propri cavalli e seguiremo con impazienza tutti i discorsi per scoprire quali sorprese abbiamo in serbo. Il sonno può aspettare fino a domani.