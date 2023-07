Brabus Rocket 900R: Porsche 911 Turbo S pronta

Gli ingegneri Brabus sono di casa in tutti i mercati. A Bottrop rielaborano principalmente modelli Mercedes, ovviamente, ma a volte si avventurano anche su Rolls-Royce o addirittura Porsche. Soprattutto la 911 Turbo S, con i suoi 650cv e 800Nm, non è già uno scherzo. Ma alla Brabus non basta: trasformano 25 esemplari della 911 Turbo S in una Rocket 900 R, da 900 cv e 1000 Nm.

Roba da Formula 1

Come ha fatto Brabus a farlo? Grazie a due nuove turbine e una linea di scarico completamente modificata in modalità di marcia illimitata, una sostanza viene utilizzata anche in Formula 1. Questa enorme potenza e coppia massiccia viene sempre trasmessa a tutte e quattro le ruote tramite il cambio a doppia frizione PDK. In ogni caso, questo non sembra incidere molto sulle prestazioni: da 0 a 100 km/h ci vogliono 2,5 secondi invece di 2,7 e la velocità massima è di 340 invece di 330 km/h dopo il trattamento. D’altra parte, lo 0-200 km/h è già molto più veloce: 7,2 secondi invece di 8,9.

Festa in fibra di carbonio

Una sospensione rivista con ammortizzatori completamente regolabili abbassa leggermente anche il baricentro, mentre i freni a disco in carbonio dovrebbero fornire la potenza frenante necessaria. Questi sono nascosti dietro le ruote forgiate Brabus (anteriore da 21 pollici, posteriore da 22 pollici) che, insieme a una carrozzeria in fibra di carbonio Widestar modificata, costituiscono la parte visibile. Il labbro dell’ala posteriore personalizzabile e il diffusore in fibra di carbonio, così come lo spoiler posteriore dello stesso materiale, assicurano una buona aerodinamica. Non cambiare mai, Brabus!