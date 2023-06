Notizie, data di rilascio, tutto ciò che sappiamo sul futuro sistema

Microsoft sta sviluppando Windows 12 per sostituire Windows 11 dopo tre anni di servizio. Il nuovo sistema operativo dovrebbe evidenziare in particolare l’intelligenza artificiale.

Microsoft sta lavorando dietro le quinte su Windows 12, il prossimo sistema operativo per PC. L’azienda non ha ancora svelato questa nuova versione, ma le indiscrezioni intorno all’arcade ci stanno già facendo sapere di più sul progetto.

Novità: cosa possiamo aspettarci da Windows 12?

conosciuto con nomi in codice prossima valle OValle dell’HudsonL’aggiornamento a Windows 12 è al momento avvolto nel mistero.

AI, sempre AI

Windows 12 dovrebbe confermare l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel sistema. Microsoft introdurrà già la prima versione con Windows Copilot per Windows 11 nel 2023, ma l’azienda vuole andare oltre.

Si può immaginare l’integrazione con molte app native, per creare in modo intelligente il fotoritocco o il sistema può aiutare a organizzare i file nell’esploratore.

CorePC: profondo cambiamento

Una delle modifiche chiave in Windows 12 sarà una revisione dei suoi livelli inferiori per aggiornare il sistema e migliorarne la sicurezza. Stiamo parlando di Windows Core OS il cui aggiornamento si chiamerà “CorePC”. Questo è il componente di Windows che include il kernel di sistema, nonché i driver e le API.

Man mano che il sistema si evolve, Microsoft ha creato un Windows più modulare, adattandolo così a ogni dispositivo. Si può immaginare una versione di Windows senza supporto win32 con accesso solo a Microsoft Edge o Microsoft Store, ad esempio.

Queste modifiche possono anche consentire una più facile installazione degli aggiornamenti. Da esso, infatti, verrà ora separata la sezione CorePC dove troviamo le cartelle di Windows, Programmi e Dati utente.

Nuove notizie sui giochi?

I giochi sono diventati un obiettivo importante dello sviluppo di Windows, in particolare per guidare PC Game Pass.

Grazie ai dati rilasciati da Microsoft, è comprensibile che Windows 12 debba prendere spunto dalle migliori funzionalità di Xbox. In particolare, potremmo vedere l’arrivo di Quick Resume, la funzione che permette di mettere in pausa e riprendere i giochi quasi istantaneamente su Xbox.

Vorremmo anche vedere Microsoft finalmente fornire un’interfaccia ottimizzata per PC in formato console di gioco portatile come ROG Ally o Steam Deck. Oggi Windows è il punto debole di questo tipo di dispositivi e crea grande frustrazione tra i videogiocatori.

Possiamo anche aspettarci un importante aggiornamento di DirectX che può, finalmente, integrare un’API standard per queste tecnologiecampionamentoCome AMD FSR, Nvidia DLSS e Intel XeSS per facilitare il lavoro degli sviluppatori.

e ottimizzazione per ARM

Dal 2020, Apple ha dimostrato che il passaggio all’architettura ARM può fare molto bene nel mondo dei laptop. Sfortunatamente, il percorso che Microsoft ha intrapreso da Windows 8 non ha consentito all’ecosistema PC di rilasciare un dispositivo davvero avvincente sotto ARM.

Con Windows 12, Microsoft deve offrire ancora una volta miglioramenti per la piattaforma ARM. Questo è quanto suggeriscono le offerte di lavoro pubblicate dall’azienda. Inoltre, Qualcomm, insieme a Oryon, sta preparando una piattaforma completamente nuova con un’architettura PC migliorata. Sulla carta, promette di essere più efficiente. Microsoft potrebbe anche porre fine all’esclusività di Qualcomm con Windows e consentire anche a concorrenti come MediaTek di introdurre i propri chip.

Per quanto riguarda i Chromebook, Google e Nvidia sembrano fare a gara per offrire computer con un processore ARM e un chip grafico Nvidia GeForce. Microsoft può trarne ispirazione anche per Windows.

È davvero la fine di Windows 11?

Con il lancio di Windows 11, Microsoft ha deciso di tornare a un ciclo di sviluppo più breve per le principali versioni di Windows. L’era di Windows 10 tra il 2015 e il 2021 ha particolarmente turbato i partner di produzione di Microsoft, che hanno perso una buona causa per suggerire un rinnovo ai clienti.

Naturalmente, questo non significa che Microsoft sia partita da una pagina vuota per sviluppare il proprio sistema. A livello tecnico, Windows 12 sarà soprattutto un aggiornamento di Windows 11 in quanto è stato l’ultimo di Windows 10. Tuttavia, possiamo aspettarci grandi cambiamenti che accompagnano questo lancio.

Qual è il processore o la configurazione per Windows 12?

Il rilascio di una nuova versione di Windows potrebbe consentire a Microsoft di modificare la configurazione tecnica minima del funzionamento del sistema. La società ha ridotto in modo significativo il supporto ufficiale per molti computer al lancio di Windows 11 richiedendo loro di utilizzare un processore moderno.

Per Windows 12, l’integrazione delle funzionalità relative all’intelligenza artificiale potrebbe consentire a Microsoft di giustificare il supporto per dispositivi più recenti con processori ottimizzati per quel sistema. Un leak riguardante la piattaforma Meteor Lake di Intel va in questa direzione, così come le comunicazioni di Microsoft sulle sue partnership con ARM e AMD.

Quando verrà rilasciato Windows 12?

Non conosciamo ancora la data di rilascio esatta di Windows 12. D’altro canto, le voci sullo sviluppo del sistema puntano a un rilascio previsto per l’autunno del 2024.

Possiamo aspettarci un lancio commerciale nel mese di ottobre 2024 con una serie di nuovi dispositivi.

Come scaricare e provare Windows 12?

In attesa del lancio di Windows 12, sarà possibile testare le nuove funzionalità del sistema in versione beta. Per farlo è necessario registrarsi al programma Windows Insider e utilizzare il canale Canary, che Microsoft ha lanciato intenzionalmente per l’occasione.

Attenzione, queste versioni saranno inizialmente molto instabili e non tutte le nuove funzionalità testate da Microsoft saranno necessariamente pubblicate nella versione commerciale.

