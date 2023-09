“Stato dell’Unione: è tempo di un controllo sanitario!” – Storia europea di Manfred Weber

Alcuni ritorni sono più politici di altri. La sessione del Parlamento europeo di questa settimana a Strasburgo vedrà sicuramente questo, con il discorso sullo stato dell’Unione di Ursula von der Leyen. Cosa ti aspetti da questo esercizio? Personalmente, spero di vedere una versione onesta dello stato di salute dell’UE, nonché di ascoltare un’analisi dettagliata di argomenti di interesse per gli europei, in particolare l’inflazione, la guerra in Ucraina e l’immigrazione.

Inoltre, senza fare un lungo elenco, mi piacerebbe sentire proposte concrete in diversi ambiti. Innanzitutto sull’agricoltura. Gli agricoltori, come i pescatori, sono i pilastri della nostra sovranità alimentare e le loro preoccupazioni richiedono risposte efficaci e rapide. In questo senso mi auguro che il presidente della Commissione annunci una proroga temporanea del congelamento della controversa misura della PAC, l’impegno a destinare il 4% dei terreni agricoli. Sarebbe una decisione logica poiché i nostri professionisti sopportano il peso dell’inflazione, che continua a salire.



Leggi anche:



Europei: Il Partito socialista ha temporaneamente potere, Olivier Faure è permanentemente solo





Mi aspetto quindi da Ursula von der Leyen annunci dettagliati di investimenti per incoraggiare la competitività dell’UE e limitare le profonde conseguenze economiche, sociali e politiche della deindustrializzazione. Abbiamo urgentemente bisogno di sviluppare i settori avanzati in Europa, in particolare i settori digitali.

Oggi le dieci principali aziende che investono nell’informatica quantistica si trovano negli Stati Uniti o in Cina, non nel nostro continente

Oggi le dieci principali aziende che investono nell’informatica quantistica si trovano negli Stati Uniti o in Cina, non nel nostro continente. Nel campo dell’intelligenza artificiale le aziende americane investono sei volte di più rispetto ai concorrenti europei… Diciamolo chiaro, il nostro continente è in ritardo e la situazione non migliora.

Dovere di essere un modello. Se vogliamo che la Commissione sia perfetta, non mi aspetto niente di meno dal Parlamento europeo. In effetti, i gruppi politici dovrebbero cogliere l’opportunità degli ultimi mesi vantaggiosi prima della fine della legislatura per dimostrare il loro genuino desiderio di lavorare nell’interesse comune e adottare una visione pratica. Faccio un esempio: la Carta sull’asilo e sulla migrazione. Mentre l’estrema destra da un lato gioca sulle paure, approfittando dell’inazione sull’immigrazione, il lato sinistro della circolazione continua a posizionarsi come un grande umanitario, criticando il minimo tentativo di azione.

Di conseguenza, questo accordo non va avanti. Si noti che anche i governi socialisti più risoluti, come quello tedesco, hanno sostenuto questo patto, mentre il gruppo socialista al Parlamento europeo si è opposto. È l’altezza!



Leggi anche:



Germania: lo spettro delle perdite industriali





Naturalmente, le misure contenute in questa Carta non ridurranno immediatamente gli arrivi illegali in Europa. Ecco perché dobbiamo lavorare con i nostri partner nella regione del Mediterraneo. A questo proposito, due settimane fa sono stato in Tunisia dove ho potuto constatare ancora una volta l’urgenza dell’azione e l’importanza che un’azione congiunta potrà poi avere per ridurre il numero degli arrivi verso altri Paesi, come ad esempio l’Italia.

Non raggiungeremo questo obiettivo per miracolo, né a prescindere o favorendo l’egoismo nazionale. Mi aspetto inoltre che anche il presidente Macron e il cancelliere Schulz si rechino in Tunisia per dimostrare chiaramente il loro sostegno al “Memorandum d’intesa” concluso tra il Paese e l’Unione europea.

Manfred Weber è un deputato tedesco al Parlamento europeo e capogruppo del Partito popolare europeo.