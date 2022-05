Requista: il centro sanitario in cerca di nuove figure professionali

L’assemblea generale del Centro sanitario del Rikstan e del 7 Falun si è tenuta negli edifici della comunità municipale del Rikstan. La maggioranza dei membri era presente o rappresentata su invito della Sig.ra Sandrine Cluzel, Presidente. Il rapporto sull’attività riguardava tutte le azioni intraprese da tutti gli operatori sanitari per fornire la soluzione vaccinale locale.

Il 2021 ha segnato l’arrivo di due nuovi professionisti sanitari nell’edificio MSP, la fisioterapista e massaggiatrice Marion Azzam e la dottoressa Natalie Le Lay, medico di famiglia che lavora presso il centro sanitario polivalente.

Ma è stato anche segnato dal dovuto ritiro del dottor Saadeh e del dottor Rockefir nel febbraio 2022. A partire dallo scorso novembre, il centro sanitario ha contattato il dipartimento e l’ARS per avvisarli dell’imminente deterioramento della situazione medica in Rikstan. Nonostante tutte le pubblicità nei college, su Internet e sui giornali medici, la presentazione di pratiche di pagamento liberali o miste deve ancora dare i suoi frutti. Un video clip e l’attivazione di questa offerta saranno presto completati. Marie Faberge, che ha terminato la sua formazione come infermiera di pratica avanzata (IPA), potrà seguire i pazienti con malattie croniche a settembre in coordinamento con il loro medico curante. Dopo la presentazione della relazione finanziaria, sono stati eletti i membri del Consiglio di amministrazione che hanno accolto due nuovi rappresentanti nel Collegio degli utenti: Patrick Flandmich e Kristel Albar.