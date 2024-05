Lo scorso anno 157.000 belgi sono stati contagiati in ospedale: come si spiegano questi numeri?

In totale, lo scorso anno sono stati infettati in ospedale 157.000 belgi. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo ha confrontato i dati di 31 paesi europei. Il Belgio si sta comportando meno bene dei suoi vicini europei.

Ogni giorno migliaia di persone varcano le porte degli ospedali. Molte opportunità per microbi e batteri di infiltrarsi. “Si tratta di persone che non avevano nulla e quando hanno lasciato l’ospedale erano malate”, si lamenta questo paziente di Liegi. Un altro visitatore dice: “Sto molto attento, ho nella borsa la mascherina e tutto l’occorrente per igienizzare le mani, e non bacio nessuno”.

Infezioni invernali