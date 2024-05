L’Autorità sanitaria belga raccomanda di vietare i voli notturni all’aeroporto di Bruxelles

Indica molti effetti dannosi sulla salute. Martedì l’Autorità sanitaria belga ha chiesto un “divieto totale” dei voli aerei tra le 23:00 e le 7:00 all’aeroporto di Bruxelles Zaventem, l’aeroporto più trafficato del paese, al fine di proteggere la salute di circa 160.000 residenti locali che soffrono maggiormente dell’inquinamento acustico. .

Ha sottolineato che oltre ai disturbi del sonno, l’inquinamento acustico può causare ipertensione e aumentare il rischio di depressione o disturbi cognitivi nei bambini. Il ministro della Sanità belga Frank Vandenbroucke ha commentato: “Non c’è futuro per le attività notturne in un aeroporto in questa zona densamente popolata”. E ha proseguito: “Pertanto sono favorevole alla riduzione graduale, realistica, ma sistematica dei voli notturni, fermando prima i voli degli aerei più rumorosi”.

Da parte sua, l’Aeroporto di Bruxelles, il gestore dell’aeroporto, ha difeso l’importanza del traffico notturno, soprattutto per le attività merci, e “il trasporto di alcuni beni vitali, come i prodotti farmaceutici”.

Coprifuoco a Parigi Orly

Nella sua raccomandazione, il Consiglio Supremo della Sanità (CSS) prende come riferimento l’attività del 2019 (prima della pandemia di Covid-19) e afferma che quell’anno a Zaventem sono stati registrati “234.461 movimenti aerei”, di cui circa 27.000, ovvero più dell’11% , tra le 23:00 e le 7:00. In questo documento si contavano circa 163.000 residenti locali esposti a rumore aereo superiore a 45 dB, mentre l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomandava “fortemente” di ridurre questo rumore al di sotto di 40 dB a causa dei suoi effetti dannosi sull’ambiente. salute.

È stato citato anche uno studio condotto tra i bambini delle scuole elementari tedesche, che ha dimostrato un legame tra l’esposizione al rumore degli aerei (vicino all’aeroporto di Francoforte) e ritardi nell’apprendimento della lettura. Nel 2011 un tribunale amministrativo tedesco ha vietato i voli all’aeroporto di Francoforte tra le 23:00 e le 5:00 del mattino, una misura che rimane in vigore con eccezioni in caso di emergenza aerea o per motivi di sicurezza. READ Edizione Speciale Giornata del Microbiota e della Salute

In Francia, anche l’aeroporto di Parigi Orly è soggetto a coprifuoco tra… 23:30 e 6:00, ma non all’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, dove si applicano restrizioni agli aerei più rumorosi.