La scoperta di un sito di 3.000 anni nel fiume Marna è la chiave per comprendere la società neolitica

Le paludi di Saint-Gond si trovano nel dipartimento della Marna, due ore a est di Parigi. Questa vasta palude è il luogo di un’importante scoperta archeologica, annunciata dall’Inrap (Istituto nazionale per le ricerche archeologiche preventive) e dal Centro nazionale per le ricerche archeologiche 28 agosto scorso. Dopo anni di ricerche e diverse settimane di scavo sul campo, nel mese di agosto sono stati scoperti un muro perimetrale di circa un ettaro (10.000 metri quadrati) e un habitat neolitico. Allo stesso tempo, i ricercatori hanno scoperto pozzi e pozzi naturali che venivano utilizzati come discarica per i rifiuti dalle popolazioni che abitavano il luogo.

Dopo 150 anni di ricerca, è stato raggiunto il “tetto” per comprendere la società del tardo Neolitico

L’interesse degli storici per il sito della Val de Marais non è nuovo. 150 anni fa furono scoperte le prime selci risalenti al Neolitico. Negli anni ’20, l’archeologo dello champagne André Bresson esplorò la zona, portando alla luce mobili antichi. Gli scienziati stimano che i manufatti risalgano al tardo Neolitico, dal 3600 al 2900 a.C.

Negli ultimi vent’anni, l’obiettivo degli archeologi è rimasto immutato: trovare tracce di insediamenti nella Val-de-Marais. È stato quindi creato un team di esperti, composto in particolare da Remy Martineau Laboratorio Arthis dell’Università della Borgogna e Fabienne Langre-François dell’INRAB. E secondo il dottor Martino allora era necessario”. Costruisci un team motivato e impegnato Negli ultimi tre anni gli scienziati si sono dedicati esclusivamente alla ricerca in questi habitat e una ventina di volontari sul campo, la maggior parte dei quali studenti di archeologia, si alterneranno per diverse settimane durante l’estate del 2023.

Con grande abnegazione Un po’ di fortuna »Alla scoperta dei resti di un sito abitabile per i ricercatori. Si tratta di un muro perimetrale che è stato messo alla luce, ed è un fossato di insediamento che circonda un tumulo, dove è stata eretta una barriera. Sono oggi esposte alla luce del giorno le fosse contenenti numerosi reperti e pozzi nonché una grande struttura composta da un’abside e due navate. ” Questa è una prima tappa ma anche una vera pietra miliare. Il periodo tardo neolitico è poco conosciuto nella parte settentrionale della Francia, e sappiamo relativamente poco della società di questo periodo. Certo, conoscevamo i siti funerari, i famosi ipogei, ma ci mancavano maggiori informazioni sul “mondo dei vivi”. E insieme al sito della Val de Marais, questa è la chiave che ci è stata consegnata per comprendere meglio il funzionamento sociale ed economico dei popoli del tardo Neolitico. “, spiega il dottor Martino.

La ricerca è appena iniziata

In archeologia, gli scavi a volte possono essere scoraggianti. Se nelle ultime settimane è stata raggiunta una pietra miliare, si tratta di un’indagine storica che apre le porte a una migliore comprensione degli inizi dell’antichità in Francia nel Neolitico. Vero e proprio puzzle a cielo aperto che stupirà gli archeologi per diversi anni, le difficoltà del terreno sono esacerbate dal basso budget assegnato ai gruppi di ricerca: solo 22.000 euro per il progetto dell’estate 2023 nella Val-de-Marais.

« L’habitat da noi scoperto appare enorme e l’area da esplorare è vasta. C’è molto lavoro davanti a noi e altri scavi saranno pianificati in futuro. Le ricerche nel sito della Val-des-Marais proseguiranno ancora per molti anni “, conclude Remy Martineau.