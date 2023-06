Star Wars, Metaphor, South of Midnight: tutte le principali pubblicità Xbox

Microsoft ha tenuto il suo keynote su Xbox domenica. La possibilità di vedere quali titoli l’editore metterà in evidenza quest’anno e nel 2024.

Sul programma dei festeggiamenti: le date di uscita dei titoli più attesi del suo catalogo console, nel 2023, alcuni annunci a sorpresa e soprattutto le prime conferme della collezione 2024.

campo stellare

È stato lui il protagonista della serata. Il tanto atteso Starfield, che probabilmente sarà ancora più esclusivo per console nel 2023, si è mostrato maggiormente con un lungo trailer e soprattutto con una presentazione doverosa. Il nuovo gioco dei creatori di Fallout e Elder Scrolls non ha deluso. Si offrirà di esplorare la galassia sulla sua astronave e di prendere parte a varie missioni. Nel programma delle celebrazioni: completa libertà di azione, un ricco universo e centinaia di pianeti da esplorare. Microsoft Starfield è il gioco più ambizioso mai realizzato. E la buona notizia è che il titolo sarà disponibile dalla fine dell’anno su Xbox Series X e PC.

Forza Motorsport

L’altra grande conferma del 2023 è il lancio di Forza Motorsport, l’ultima simulazione di corse automobilistiche. Il gioco di corse Turn10 si è mostrato con un nuovo trailer che ci ha lasciato a bocca aperta. Microsoft promette un garage di oltre 500 auto, intelligenza artificiale ultra realistica e fisica estrema. L’uscita del gioco è prevista per il 10 ottobre su PC e serie Xbox.

Molte estensioni

Microsoft ha anche approfittato dell’evento per introdurre più estensioni per i suoi giochi di Service Software.

Mare di ladri Avranno un’espansione crossover con l’universo di Monkey Island, che sarà disponibile il 20 luglio.

Avranno un’espansione crossover con l’universo di Monkey Island, che sarà disponibile il 20 luglio. È stata anche annunciata l’espansione “Dune” del gioco simulatore di volo. L’espansione accompagnerà l’uscita del nuovo film e sarà disponibile il 3 novembre 2023.

L’espansione accompagnerà l’uscita del nuovo film e sarà disponibile il 3 novembre 2023. Ricaduta 76 Eredita anche una nuova espansione che porterà i giocatori alla scoperta di Atlantic City e dei suoi ambienti costieri.

Eredita anche una nuova espansione che porterà i giocatori alla scoperta di Atlantic City e dei suoi ambienti costieri. L’anziano scorre online eredita una nuova estensione. Necrom: Shadow of Morrowind sarà disponibile il 20 giugno.

eredita una nuova estensione. Necrom: Shadow of Morrowind sarà disponibile il 20 giugno. Monitoraggio 2 Otterrà la sua parte di nuove funzionalità con l’aggiunta del poligono di tiro e delle missioni con script, in arrivo dal 10 agosto su tutti i media.

da editori terzi

Alcune piccole sorprese con diversi giochi indie evidenziati durante lo spettacolo, ma anche il nuovo progetto dei creatori di Persona e soprattutto il primo gioco di Star Wars di Ubisoft.

Fuorilegge di Star Wars

Se “ingame” verrà mostrato domani durante l’evento di Ubisoft, durante l’evento si è parlato di Star Wars Outlaws. Questo gioco di nuova generazione offrirà ai giocatori di tuffarsi nei confini più remoti della galassia e giocare nei panni di Gonzales, un emarginato che si propone di rubare la galassia. L’editore sta presentando il titolo come un gioco d’azione ad alto budget, che apparentemente offrirà un’enorme varietà di sequenze di gioco.Il gioco dovrebbe uscire nel 2024.

Cyberpunk 2077 Libertà fantasma

L’espansione Cyberpunk 2077 verrà rilasciata il 26 settembre su PS5, Xbox Series X e PC. L’estensione promette di essere ambiziosa in termini di contenuto, con più avventura narrativa rispetto all’episodio originale e un titolo che sfrutterà appieno le capacità delle console di nuova generazione poiché è stato sviluppato interamente su queste piattaforme.

Come l’infinita ricchezza del drago

Altra sorpresa: l’annuncio di un nuovo episodio della saga di Yakuza, con un trailer molto esilarante. Infinite Wealth si distinguerà dalle altre opere della saga con la sua regia. Il gioco non si svolge più in Giappone ma sulle coste americane. Il titolo è atteso nel 2024, a priori su PC oltre che su Xbox Series e PS5.

Giorno di paga 3

Dopo un’attesa, PayDay 3 si è finalmente mostrato con un lungo trailer che introduceva diverse sequenze di gameplay. Il concetto rimane lo stesso nel sequel: PayDay propone di rapinare banche con un gruppo di amici e affrontare la polizia. La buona notizia è che il titolo arriverà il 21 settembre e sarà integrato nel Gamepass non appena verrà rilasciato!

Persona 3 Ricarica / Persona 5 Tattiche

Anche i fan della licenza Persona hanno avuto i loro soldi con gli annunci del remake di Persona 3 e Persona 5 Tactics, una nuova puntata della serie con un elegante look chibi. La licenza ha debuttato su Xbox con gli episodi 3, 4 e 5 rilasciati lo scorso anno. Persona 5 Tactica sarà disponibile il 17 novembre e il remake dell’Episodio III arriverà nel 2024.

Kunitsi-Gami: Il Sentiero della Dea

Una piccola sorpresa da parte di Capcom con l’annuncio di un bizzarro gioco di avventura/picchiali tutti esplorando il folklore giapponese. Colorato, spaventoso e esteticamente molto gradevole, Kunitsu-Gami è rimasto molto misterioso, e Capcom non ha rivelato il minimo elemento narrativo in questo strano titolo.

Ancora svegliarsi nelle profondità

Un altro titolo molto misterioso: Still Wakes the Deep si presenta come un gioco horror narrativo in prima persona. Dietro questo titolo c’è il team Amnesia: A Machine for Pigs. Nei panni di un meccanico al lavoro su una piattaforma petrolifera, il giocatore dovrà affrontare una terribile tempesta nelle gelide acque del Mare del Nord.

a valle

Sono venuti anche i francesi di Dontnod per presentare il loro nuovo progetto: un gioco di arrampicata che sfrutta tutte le potenzialità delle console di nuova generazione. Esteticamente, il titolo uscirà su console e PC nell’autunno del 2023.

Sotterranei dell’Hinterberg

Merge Games aveva preparato un’altra piccola sorpresa con Dungeons of Hinterberg, un gioco di ruolo d’azione che combina esplorazione, combattimento ed enigmi in un mondo colorato ispirato ai villaggi alpini.

33 immortali

I creatori di Spiritfarer sono venuti a svelare la loro nuova creazione: i 33 immortali. In questo roguelike, 33 giocatori dovranno cooperare per sopravvivere a orde di mostri e affrontare boss giganti in un mondo oscuro. Un titolo ambizioso che uscirà nel 2024.

metafora

E poi, naturalmente, c’è stato l’annuncio di Metaphor, il nuovo gioco dei creatori di Persona, un action-RPG ambizioso con una direzione artistica stimolante che è una continuazione delle altre produzioni dello studio. Metaphor uscirà nel 2024 su PC e console.

esclusi nel 2024

Se il programma si preannuncia leggero nel 2023, Microsoft ha comunque presentato una serie di giochi molto ampia per il 2024, con Avowed e Fable come titoli principali.

confesso

Se il primo trailer ha impressionato, Avowed ha avuto molto più difficoltà a sedurre questa volta, con il suo primo video. L’action-RPG a mondo aperto si presenta come un’alternativa a The Elder Scrolls, con una maggiore attenzione all’azione e al combattimento. Tuttavia, tecnicamente parlando, il titolo non sembra davvero sfruttare le capacità della console di nuova generazione di Microsoft. Ricorda, tuttavia, che l’eccellente studio Obsidian che porta avanti questo progetto è probabilmente uno dei migliori della scuderia.

Simulatore di volo 2024

Ancora più sorprendente è che Microsoft abbia svelato una nuova versione del suo simulatore di volo. Classic 2024 riceverà molti nuovi contenuti con l’aggiunta di nuovi veicoli: elicotteri di soccorso, aerei agricoli, elicotteri da costruzione, aerei cargo, aerei VIP, alianti, mongolfiere o persino aerei da corsa.

Torre Bourne

Xbox Game Studios ha anche siglato una collaborazione con i creatori di The Banner Saga. Towerborne si presenta come una fantastica cooperativa che li batte tutti nella più pura tradizione del genere.

Lama Infernale 2

Altro titolo attesissimo, Hellblade 2 si è mostrato un po’ di più con un nuovo trailer che non ha svelato molto su questo gioco d’azione ambientato in un mondo fantasy, che finalmente ha fatto parlare molto di sé. La buona notizia è che il gioco dovrebbe uscire nel 2024 e dovremmo saperne di più nei prossimi mesi…

I giochi di prima parte sono previsti più tardi

Mentre i titoli precedenti sono previsti per il rilascio nel 2024, Microsoft ha anche rivelato diversi giochi che non verranno rilasciati finché non saranno pronti.

mito

Il titolo più atteso della serata, oltre a Starfield, era ovviamente Fable, reboot di un ottimo action RPG sviluppato a suo tempo da Lionhead, che era passato per Playground Games (Forza Horizon). Visivamente, il titolo sembra molto impressionante. Tuttavia, il trailer svelato non ha rivelato molto su questo gioco di azione-avventura che sembra assumere un tono completamente diverso rispetto alle versioni precedenti. I critici si sono anche intensificati su YouTube, per quanto riguarda la direzione artistica del gioco…

mezzanotte sud

Lo studio Compulsion ha anche presentato il suo nuovo progetto, un gioco di azione-avventura ambientato in un mondo fantastico e apocalittico, con una direzione artistica unica. Il gioco non dovrebbe essere rilasciato fino al 2025. Lo studio ha già lavorato su We Happy Few.

rivoluzione a orologeria

Infine, c’era un nuovo gioco di InXile (Wasteland 3), uno studio specializzato in giochi di ruolo e che, con Clockwork Revolution, presenta un nuovo e molto ambizioso gioco di ruolo giocato interamente da una prospettiva in prima persona. Nella città di Avalon, il giocatore potrà cambiare il futuro viaggiando nel passato. Ogni azione del giocatore influenzerà la costruzione del mondo di Clockwork Revolution.

_

