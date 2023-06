Khufu sulle tracce del misterioso Nettuno in miniatura

Sarai anche interessato [EN VIDÉO] Intervista: Cos’è un pianeta extrasolare? La questione degli esopianeti è molto antica in astronomia. Sono i primi…

Nella sua intervista a Futura sul suo libro Alone in the Universe – Dalla diversità dei mondi all’unicità della vita, pubblicato nel settembre 2022 da Éditions Odile Jacob, Jean-Pierre Bibring, direttore scientifico di Philae — l’unità che è atterrata sulla cometa 67P/Tchourioumov-Guérassimenko nell’ambito della missione Rosetta dell’Agenzia spaziale europea — ha fornito supporto alla tesi spesso chiamata “The Raro.” Terra”. Il nostro pianeta blu e la sua biosfera sarebbero il prodotto di una catena di eventi così condizionata e dipendente dal contesto astrofisico e cosmico-chimico della loro nascita che le possibilità di trovare un extraterrestre nella Via Lattea sono almeno nulle.

Non è questa l’opinione di Natalie Caprol, direttrice del Carl Sagan Center for the Study of Life in the Universe presso il Seti Institute, nel suo ultimo libro” All’alba di nuovi orizzonti Pubblicato nel gennaio 2023 da Éditions Seuil.

Quale di queste due lettere è corretta? Non lo sappiamo ancora anche se il Seti Institute ha recentemente lanciato una sorta di simulazione dell’arrivo di un messaggio da una civiltà extraterrestre tecnologicamente avanzata invitando tutti i membri della noosfera a decodificare questo messaggio.

Una strategia per cercare di risolvere la controversia è esplorare il mondo degli esopianeti per rispondere a domande come Come si forma? Quali sono le sue caratteristiche? E in particolare, quali sono le composizioni delle atmosfere di esopianeti potenzialmente abitabili, quando potrebbero averne?



Lanciato il 17 dicembre 2019, il Khufu Space Telescope mira a misurare le dimensioni, la massa e le proprietà atmosferiche di esopianeti già identificati in orbita attorno a stelle luminose vicino al sistema solare. All’interno di un consorzio di 11 paesi, la partecipazione belga alla spedizione è guidata dall’Università di Liegi. © Università di Liegi

Piccoli Nettuno caldi scoperti da pianeti in transito

Sappiamo che c’è Migliaia di pianeti esterni Grazie a missioni come Kepler e Tess, ma i loro raggi e masse non sono stati valutati in modo sufficientemente accurato per trarre conclusioni importanti, motivo per cui la missione Khufu (Caratterizzazione di satelliti esterni) di Esa. la conoscevo come La prima missione spaziale dedicata allo studio di stelle luminose vicine già note per ospitare esopianeti, al fine di effettuare osservazioni ad alta risoluzione delle dimensioni di un pianeta mentre passa davanti alla sua stella ospite. Si concentra su pianeti di dimensioni variabili dalle super-Terre a Nettuno, e i suoi dati aiutano a ricavare le densità apparenti dei pianeti, un primo passo di caratterizzazione verso la comprensione di questi mondi extraterrestri. ».

Esa ha appena annunciato che Khufu ha confermato l’esistenza di quattro interessanti Nettuno minori. Si tratta di esopianeti di dimensioni variabili dalla Terra a Nettuno, le cui origini e proprietà non sono ancora ben comprese, soprattutto perché non ne abbiamo esempi nel sistema solare. Diversi articoli su questi giovani Nettuno, come quelli pubblicati sulla famosa rivista, accompagnano il comunicato stampa dell’ESA Avvisi mensili della Royal Astronomical Societypresentando questi esopianeti come “caldi” perché sono meno vicini al loro sole rispetto ai famosi Giove caldi, i primi esopianeti scoperti attorno alle stelle della sequenza principale.

Come afferma il comunicato stampa dell’ESA: I piccoli Nettuno sono cose misteriose. Sono più piccoli, più freddi e più difficili da trovare rispetto ai gioviani caldi che sono stati trovati in abbondanza. Mentre i Giove caldi orbitano attorno alla loro stella in ore o giorni e di solito hanno temperature superficiali superiori a 1.000 gradi Celsius, i giovani Nettuno caldi impiegano più tempo a orbitare attorno alla loro stella ospite e hanno temperature molto più fredde, solo circa 300 gradi Celsius. ».

Le sue strutture interne e le sue origini rimangono oscure

Il fatto che 4 piccoli Nettuno si siano incrociati davanti al loro Sole, cosa che Khufu conferma fornendo una stima più accurata del loro diametro, permette anche di eliminare la ben nota ambiguità nella determinazione delle masse dei pianeti esterni con il metodo del radiale velocità.

Ottenendo finalmente una determinazione più precisa della densità di queste stelle, avanziamo nel chiarire la formazione dei Nettuno in miniatura. Gli scienziati planetari sono ragionevolmente fiduciosi che dovrebbe avere un nucleo di ferro roccioso con spessi strati esterni di materiale più leggero. Ma teorie diverse prevedono strati esterni diversi, così che alla fine ci si pone le seguenti domande: questi esopianeti hanno oceani profondi di acqua liquida, un’atmosfera gonfia di idrogeno ed elio o un’atmosfera di puro vapore acqueo?

Le risposte a queste domande non sono le stesse a seconda che il mini-Nettuno si sia formato o meno vicino alla sua stella ospite. Pertanto, si è formato su grandi distanze e sarà ricco di acqua, essendo migrato da regioni in cui i pianeti hanno accumulato materiale ricco di ghiaccio.

Al contrario, una composizione con un nucleo prevalentemente roccioso e avvolto da idrogeno ed elio indicherebbe una formazione a una distanza dal Sole un po’ più ravvicinata di quella già osservata per alcuni piccoli Nettuno.

Non ci sono ancora risposte chiare su questo argomento, ma le informazioni raccolte verranno utilizzate per vincolare i modelli di formazione dei pianeti, compresi quelli del sistema solare. Infine, le potenziali atmosfere del giovane Nettuno di Khufu sono bersagli per determinare le loro composizioni chimiche alla portata di James Webb.