ChatGPT può sostituire gli insegnanti

ChatGPT ha fatto scorrere molto inchiostro negli ultimi mesi. Il chatbot aveva già sostituito alcune delle offerte. Secondo Bill Gates, i robot potranno presto sostituire gli insegnanti. Stiamo valutando.

L’intelligenza artificiale può sostituire gli insegnanti

Molti alunni e studenti in tutto il mondo usano ChatGPT per risolvere determinati esercizi, preparare presentazioni, scrivere lettere di accompagnamento, curriculum, ecc.

Stando alle parole del co-fondatore di Microsoft, questo software di chat può sostituire gli insegnanti. Nota che Bill Gates continua a supportare l’IA. Per lui, l’intelligenza artificiale dovrebbe rivoluzionare il mondo.

Durante un evento organizzato negli Stati Uniti, Bill Gates lo ha specificato I chatbot basati sull’intelligenza artificiale saranno in grado di insegnare ai bambini nei prossimi mesi. Per lui, i genitori in situazioni difficili dovrebbero utilizzare questo strumento per aiutare i loro figli piccoli ad apprendere le basi della lettura o della scrittura, consentendo loro di risparmiare denaro ed evitare gli insegnanti.

Richiama questo Molti redattori, autori, traduttori e copywriter utilizzano ChatGPT per svolgere il proprio lavoro.

Un chatbot virtuale in grado di insegnare

Nel prossimo futuro, l’intelligenza artificiale potrebbe essere in grado di aiutare i nostri figli a leggere e scrivere.

Il co-fondatore di Microsoft ha accolto con favore alcuni progetti che vanno in questa direzione, in particolare l’iniziativa Khanmigo, progettata da Khan Academy. È un bot di chat virtuale, basato su GPT-4, che può aiutare i bambini a imparare matematica, scienze e così via.

Come promemoria, l’intelligenza artificiale ha sorpreso il mondo intero. Alcuni temevano il suo sviluppo chiedendo che questa tecnologia venisse interrotta. Inoltre, anche il capo di Tesla, Elon Musk, ha chiesto la sospensione di tutte le ricerche condotte sull’intelligenza artificiale. Bill Gates è contrario e vede solo gli aspetti positivi dell’intelligenza artificiale. Inoltre, è convinto che possa aiutare gli esseri umani a risolvere grandi problemi.

Leggi altri articoli su DigiTechnology:

Crea immagini con AI Firefly, clicca qui

– ChatGPT rivoluzionerà il digitale, clicca qui

– L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando le professioni del marketing, clicca qui