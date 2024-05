Come aumentare facilmente la velocità del tuo iPhone

Se, quando tocchi lo schermo del tuo iPhone, noti che reagisce molto lentamente, potrebbe essere dovuto al feedback tattile.

Ecco una funzionalità che potrebbe sembrare innocua: il feedback tattile. È semplicemente una sensazione di vibrazione appena percettibile quando tocchi lo schermo. Se questo è utile in determinate situazioni, perché ti dice sulla reattività del tuo iPhone, ha anche un effetto che può incidere sulla velocità dell’iPhone, perché dipende dalla durata delle pressioni sull’iPhone.

Inoltre, se noti che il tuo iPhone reagisce molto lentamente quando lo usi, potrebbe essere utile ridurre il feedback tattile. iOS 17 rende tutto questo molto più semplice ed ecco come farlo se hai un iPhone abbastanza recente.

Nelle impostazioni del telefono, vai a Accessibilità Poi in lista Toccare. Troverai quindi un’opzione per portarti al sottomenu Tocco tattile.

Potrai quindi scegliere tra diverse opzioni di lunghezza. Scegli Luxor. Avrai anche l’opportunità di testare la durata del tocco nel menu per vedere se funziona per te.

