Samsung inaugura una nuova era per i giochi OLED con il lancio globale di Odyssey OLED G9

MISSISSAUGA, ON, 12 GIUGNO 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Samsung Electronics ha annunciato oggi il lancio globale del monitor da gioco Odyssey OLED G9 (modello G95SC), che presenta una tecnologia di upscaling AI di livello superiore.1 Basandosi sul successo dell’Odyssey OLED G8 (G85SB) dello scorso anno, il nuovo display si unisce alla gamma per inaugurare una nuova era dei giochi OLED.

L’anno scorso, Samsung ha risposto alle richieste e alle aspettative anche dei giocatori più esperti lanciando l’Odyssey OLED G8, ha affermato Hon Chung, Senior Vice President of Visual Display Business presso Samsung Electronics. Con l’introduzione dell’Odyssey OLED G9, caratterizzato da una qualità delle immagini senza precedenti, siamo entusiasti di portare questi potenti monitor da gioco ai nostri clienti e alzare il livello dei giochi OLED.

Misurando 49 pollici con una curvatura 1800R, l’Odyssey OLED G9 è il primo display OLED a offrire una risoluzione Dual Quad High Definition (DQHD; 5120 x 1440) con un rapporto di aspetto di 32: 9. Il formato dello schermo di grandi dimensioni consente agli utenti di perdersi immagini panoramiche ultra ampie, Equivalente a due monitor QHD affiancati. Nel frattempo, il suo rapido tempo di risposta in scala di grigi (GtG) di 0,03 ms e la frequenza di aggiornamento di 240 Hz offrono ai giocatori un vantaggio competitivo.

L’aggiunta del processore Neo Quantum Pro distingue l’Odyssey OLED G9 dagli altri display di gioco OLED. Utilizzando un algoritmo di deep learning, analizza in modo intelligente le immagini e le ridimensiona automaticamente per regolare la luminosità migliorando al contempo il contrasto. Ciò consente al monitor di recuperare ogni dettaglio e fornire le immagini più luminose, pixel per pixel.

AMD FreeSync™ Premium Pro migliora l’esperienza di gioco ultra fluida dell’Odyssey OLED G9. Con DisplayHDR™ True Black 400, lo schermo offre dettagli straordinari e colori vividi, indipendentemente dal gioco in corso o dal contenuto che l’utente sta guardando.

L’Odyssey OLED G9 presenta un design sottile in un’elegante cornice in metallo. Sul retro dello schermo sono presenti i famosi processori CoreSync e Core Lighting +, che utilizzano una tecnologia di illuminazione avanzata per abbinare i colori sullo schermo, rendendo i contenuti più coinvolgenti e dando vita all’esperienza di gioco. Gli altoparlanti stereo integrati completano i contenuti sullo schermo con chiarezza. voce.

Selezione impareggiabile su uno schermo vibrante e dettagliato

Samsung Game Center Dot2 e le app Smart TV, Odyssey OLED G9 fornisce l’accesso a servizi di streaming, giochi e intrattenimento in un unico posto. Gli utenti possono guardare i loro programmi preferiti dai principali fornitori di servizi OTT (over-the-top) senza collegare un computer o un dispositivo mobile3. Samsung Game Center consente inoltre agli utenti di scoprire e giocare ai giochi dei partner, come Xbox Game Pass e NVIDIA GeForce Now, il tutto senza scaricare o richiedere spazio di archiviazione.

La funzione Multi-View consente agli utenti di sfruttare appieno l’ampio schermo consentendo l’utilizzo simultaneo di due monitor. Ciò significa che i giocatori possono ora godersi il multitasking senza doversi preoccupare di configurare più monitor.

L’Odyssey OLED G9 offre molte comode funzioni e caratteristiche che forniscono un’esperienza migliorata sia che si tratti di gioco o di visione. Le versatili opzioni di connettività, tra cui HDMI 2.1, Micro HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 e Auto Source Switch+, creano connessioni più pulite rispetto a una porta USB centrale, fornendo allo stesso tempo un’esperienza senza interruzioni, indipendentemente dalla provenienza del contenuto. Il supporto regolabile in altezza consente agli utenti di trovare la posizione di gioco o di visualizzazione perfetta, indipendentemente dal gioco a cui stanno giocando.

Per fornire una gamma ben bilanciata che soddisfi le diverse esigenze degli utenti, la serie Odyssey OLED G9 include anche il modello G93SC, che offre le stesse solide prestazioni OLED, soddisfacendo anche le aspettative di coloro che non vogliono il gioco o il data center di una TV intelligente.

L’Odyssey OLED G9 (G95SC) sarà in vendita in tutto il mondo dal 12 giugno 2023, con programmi di lancio che variano in base alla regione. Il G93SC sarà disponibile in tutto il mondo nel terzo trimestre del 2023. Per ulteriori informazioni sui display Odyssey OLED di Samsung e sull’intera linea Odyssey, visitare https://www.samsung.ca_fr/ .

Per celebrare il lancio della mod, il 22 giugno si svolgerà sul canale SamsungOdyssey Twitch la Odyssey Cup, che riunirà 100 giocatori di massimo livello al mondo per un torneo di Fortnite.

[Caractristiques techniques]

modello Odissea OLEDG9 G95SC G93SC Gru misurazione 49 potenza, rapporto 32:9 Soluzione Doppio QHD (5.120 x 1.440) Cartello OLED curva 1800 pag SoC Processore NeoQuantum Pro – HDR VESA DisplayHDR™ nero 400 Luminosità (tipica) 250 netti Gioco tempo di risposta 0,03 millisecondi (GtG) Frequenza di aggiornamento 240 hz tecnologia di sincronizzazione AMD FreeSync™ Premium Pro + sincronizzazione adattiva VESA Centro giochi UN – barra di gioco UN – gustoso Applicazioni SmartTV UN – Centro Internet delle cose UN – Assistenza vocale UN – progetto colore Argento lucido leggero CoreSync e CoreLighting+ pezzato Altezza regolabile / inclinazione / montaggio VESA ombelico interfaccia utente 1 DP (1,4) / 1 HDMI (2,1) / 1 Micro HDMI (2,1) / Hub USB 1 DP (1,4) / 1 HDMI (2,1) / 1 Micro HDMI (2,1) / Hub USB Altoparlante incorporato Sì (5 W x 2) Sì (5 W x 2) Molteplici prospettive UN – Telecomando Integrato (ricarica USB-C) –



1 I tempi di lancio variano in base alla regione.

2 Samsung Game Center è disponibile solo in alcuni paesi: Brasile, Canada, Francia, Germania, Italia, Corea, Spagna, Stati Uniti e Regno Unito. In altri paesi europei, è possibile accedere al cloud gaming tramite Samsung SmartHub. La disponibilità di servizi e contenuti può variare in base alla regione e al partner.

3 Connessione Internet richiesta.

