Come associare una suoneria ai tuoi contatti su Android

Se hai un telefono Android, è molto semplice associare determinati contatti a diverse suonerie del telefono. Ma attenzione: da un telefono all’altro ci sono delle differenze.

Il processo di collegamento di un contatto e di una suoneria del telefono è sostanzialmente lo stesso. Tuttavia, a seconda del marchio (Samsung, OnePlus, ecc.), l’interfaccia utente può davvero ingannarti. Ma in ogni caso tutto inizia dai tuoi contatti, e accedendo al profilo a cui vuoi associare una suoneria.

Quindi, è qui che le cose possono diventare (un bel po’) complicate. Vuoi definire i tre piccoli punti verticali (parametri) del profilo. Nella versione base di Android (Google Pixel, ad esempio), questi punti si trovano in alto a sinistra del profilo, ma nel marchio Android più utilizzato in Belgio, Samsung, in basso a destra troverai gli stessi tre punti . Cliccaci sopra.

Nella versione base di Android vedrai un sottomenu e potrai scegliere l’opzione “Imposta suoneria” (sugli smartphone Samsung è l’opzione “Cambia suoneria/vibrazione”).

Sta poi a te selezionare la suoneria o la vibrazione che vuoi associare al tuo contatto, e il gioco è fatto!

