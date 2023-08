Dinant: una vista storica di 400 anni della Basilica di Foy-Notre-Dame

Le attività sono legate al 400° anniversario della Basilica di Foy Notre-Dame. Il 15 agosto, il vescovo Warren presiederà la funzione e la processione. E dal 18 al 20 agosto, la Compagnie du Rocher Bayard, con l’assistenza della scuola di danza Garance Mattard, presenterà uno spettacolo storico basato su una sceneggiatura di Bruno Mathelart e dello storico locale Michel Coleau.

Parteciperanno sessanta persone in abiti d’epoca. Dieci scene, in loco, ricorderanno la storia della chiesa divenuta santuario mariano dal ritrovamento di una statua della Madonna in una quercia nel 1609. Le prove per l’allestimento procedono bene dallo scorso giugno.

L’Abbazia di Leffe e Alain Crépin, Presidente della Fabbrica della Chiesa e Presidente del 400° Anniversario, lavorano insieme per rendere questo evento un successo.

Gli spettacoli si svolgeranno il 18 agosto alle 18 e alle 21 e il 19 e 20 agosto alle 17 e alle 21. Nessuna prenotazione.

Prossimi incontri

Fino al 15 dicembre, negli orti della chiesa sarà permanentemente visibile una mostra dal titolo C’era una volta Foy Notre Dame ei pellegrinaggi. Domenica 3 settembre: Passeggiata sportiva Foy-Vives-Foy con l’Orchestra Croqu’noires. Domenica 17 settembre alle ore 10, il pellegrinaggio al Decanato di Dinant. 21 ottobre alle 15:00, conferenza di Axel Techon, professore a Onamour, sull’influenza dei gesuiti a Dinant e Foy Notre-Dame dal XVII secolo. Ancora disponibile: la birra del 400° anniversario e il CD Tributo a Notre Dame de Foy.