Spendi i tuoi Bitcoin offline: Ledger lancia la propria carta bancaria in criptovaluta in Europa

Sii la tua banca – Questo detto non era così vero come lo è adesso. Possiedi i tuoi soldi e la tua criptovaluta E poterlo spendere come meglio crediamo. Senza alcuna giustificazione presentata a qualsiasi broker. Con la nuova carta bancaria di registro ci stiamo avvicinando a questo obiettivo finale. Tutti i dettagli.

Un’altra carta, Ledger entra in gioco!

maggiore francese Portafogli hardware Aggiunge una nuova stringa all’arco con il rilascio della sua tanto attesa carta di credito. Annunciato da dicembre 2021L’anticipazione dei fan di Ledger è ora premiata.

Quindi Ledger ha collaborato con Banche, una società web3 fintech con sede in Inghilterra. Inoltre, grazie ai servizi Carta di credito MasterCardQuesta carta di debito dà accesso a oltre 90 milioni di commercianti in tutto il mondo e online.

Ma ciò che cambia il gioco rispetto ad altre crypto bank card, che spesso si affidano agli exchange per il loro funzionamento, è la mancanza di un intermediario. In termini di tenere i soldi comunque. Infatti, per utilizzare una carta Binance ad esempio, è necessario avere euro o crypto su Binance. Quindi è necessario riporre la propria fiducia nello scambio. Di, In questi giorniNon è un’impresa da poco.

Crypto Ledger o CL Card è ora disponibile su Ledger – Fonte: Cinguettio

Con Ledger, possiedi le tue criptovalute sulla tua chiave e nessun altro ha accesso ad esse. Può essere facilmente trasferito sulla tua nuova carta di credito tramite App Ledger Live, che ti consente di gestire la tua criptovaluta. Quindi puoi usare la tua criptovaluta come metodo di pagamento. Attenzione, in Francia questo è un evento tassabile. Inoltre, alla fine di ogni mese, ricevi Rimborso dell’1%. in Bitcoin o dentro USDT sui tuoi acquisti con la carta. Guarda fino al 2% se scegli di ottenere un rimborso bxxIcona della casa di Baanx.

Verso l’indipendenza bancaria dei cittadini?

Quando un sistema non funziona o non funziona correttamente, la natura umana cercherà soluzioni. Con ogni mezzo. Di fronte al lento declino di un sistema finanziario in difficoltà, stanno emergendo nuove tecnologie. Con l’obiettivo di restituire ai cittadini le chiavi del loro destino. Stanno emergendo nuove soluzioni alternative, guidate dalla tecnologia blockchain bitcoin e crittografia. Consentendo a tutti di possedere la propria criptovaluta, Ledger sta guidando questa rivoluzione. La società è ora diventata un membro indispensabile della scena globale delle criptovalute.

Attraverso un hardware wallet, una carta bancaria… snellendo le operazioni e Disponibilità in negozio Di solito… il grande pubblico avrà presto a disposizione soluzioni accessibili ed efficaci per riprendere il controllo della propria sovranità monetaria. Quindi non ci sarà motivo di rimanere nelle banche. Non c’è bisogno di passare attraverso documenti giustificativi ogni volta che vuoi trasferire più di 1000€ con i tuoi soldi. Teme che ciò non sia possibile.

Potremmo essere all’alba di una rivoluzione monetaria in atto in cui l’autocustodia del denaro tornerà ad essere un luogo comune. D’altra parte, non dobbiamo nascondere i nostri volti. Le élite faranno tutto il possibile per non perdere il potere sulla valuta e sui nostri risparmi. In questo senso, il più grande pericolo per le criptovalute non è altro che MNBC (Valute digitali della banca centrale). Quest’ultimo, al contrario, cerca di mettere il governo al centro di tutti i nostri rapporti, dandogli la possibilità di un solo clic, Per autorizzarli… o no.

