BMW ti consiglia di tenere la tua auto piuttosto che acquistarne una nuova o usata

Un modo semplice per ridurre i rifiuti e l’impatto delle auto sull’ambiente è semplicemente farle durare più a lungo, ha dichiarato alla fine della scorsa settimana Monika Dernai, capo del team di sostenibilità di BMW.

Mentre si potrebbe pensare che la BMW voglia far cambiare auto ai propri clienti il ​​più spesso possibile, La casa automobilistica tedesca consiglia invece il contrario. Lo ha detto il direttore della sostenibilità di BMW, Monica Dernay La soluzione giusta era mantenere i suoi veicoli per un periodo più lungo piuttosto che sostituirli ogni due anni.

« Dobbiamo davvero pensare a prolungare la vita delle auto; Non avere un mercato di auto usate in cui vendersi auto a vicenda, ma magari prendere un’auto e allungarne la vita Dernai ha detto ad AutoExpress.

BMW sconsiglia di cambiare il veicolo troppo spesso

BMW ritiene che l’industria automobilistica possa ridurre gli sprechi incoraggiando i clienti a mantenere i loro veicoli esistenti e ad aggiornarli regolarmente. Invece di comprare una macchina nuova, Infine, BMW consiglia invece di rinfrescare gli interni della tua auto. Ovviamente, i pezzi di ricambio saranno venduti dalla stessa BMW.

Darnay spera di vedere Nuovi set di abilità aftermarket e design automobilistico in modo che il sedile possa essere rimosso e installato un nuovo sedile: quindi è un’auto usata che sembra nuova. Potrebbe avere lo stesso proprietario, che quindi non acquista una nuova auto, ma abbiamo ancora un modello di business come BMW e l’intera comunità ne trae vantaggio.e».

Fortunatamente per chi cerca una nuova auto tedesca, La BMW ha recentemente promesso l’arrivo di auto elettriche più economiche nei prossimi anni. La maggior parte delle prossime auto dell’azienda tedesca dovrebbero essere relativamente durevoliDoveBeneficeranno di Android Automotive. Il nuovo sistema operativo consentirà loro di farlo Ricevi molti aggiornamenti durante la loro vita.

fonte : Auto Express