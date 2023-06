Space Europe non ha ancora i mezzi per realizzare le sue ambizioni

Questo è imbarazzante perché l’Unione Europea si è messa nelle condizioni di mettere in orbita una nuova costellazione di satelliti IRIS2. Il suo obiettivo è competere con Starlink, il servizio di accesso a Internet via satellite lanciato da Elon Musk. “Inizialmente si ipotizzava che Iris2 sarà in grado di fornire i suoi primi servizi dal 2024, e sono ancora ottimista, questa mancanza di un lanciatore è un incidente, e non dovrebbe sollevare dubbi sulla pianificazione di IRIS2, e conferma all’eurodeputato. A quel punto, Ariane 6 dovrebbe essere già in servizio.. Solo che il portafoglio ordini per il futuro bombardiere europeo è già pieno, assicura Arianespace… Per rispettare le scadenze, sarà necessario fare spazio nei futuri piani di volo. “Ci sarebbe un vero problema soprattutto per tutti i satelliti che gli europei avrebbero dovuto lanciare entro il prossimo annoChristoph Grodler ammetteDovremmo concludere che l’Europa non ha davvero i mezzi per soddisfare le sue ambizioni? “La cosa più importante è che oggi ci sia una reale consapevolezza dell’importanza dell’indipendenza strategica europea nello spazio, Spiega il rinnovo selezionato. Dobbiamo imparare la lezione dai giganti di Internet. Lasciando loro l’iniziativa tecnologica, ci siamo posti sotto la loro dipendenza. Se vogliamo mantenere il nostro potere a portata di mano nelle tecnologie di domani, l’Europa deve diventare una vera potenza spaziale“.