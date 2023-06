Inondazioni, un breve uragano, strade allagate… La Francia è stata spazzata via da grandi tempeste (foto e video)

Spazi verdi, parchi e cimiteri sono stati chiusi domenica pomeriggio a Parigi. Secondo Keraunos, in cima alla Torre Eiffel sono già state registrate raffiche di vento fino a 123 km/h.

SQuarantaquattro dipartimenti, dal sud-ovest alla Normandia e dagli Hauts de France attraverso il centro, l’Ile-de-France, a nord del Massif-Central e a nord del Pays de la Loire, sono in allerta arancione domenica per i temporali. Secondo l’osservatorio francese sulle tempeste Keraunos, nelle ultime sei ore sono stati registrati quasi 10.000 fulmini.

La rete nazionale delle ferrovie ha dichiarato ad AFP che il traffico è stato sospeso su alcune linee, in particolare all’uscita dalla Gare du Nord, “dopo il passaggio di temporali” e “diramazioni su un certo numero di binari”. Verso le 21:30, però, ha notato che il traffico era ripreso “ovunque” e “in particolare alla Gare du Nord”.

Alcuni eventi in programma domenica sono stati annullati a causa delle previsioni del tempo. È il caso del concerto di Sting, che doveva svolgersi questa sera a Fontainebleau.

Anche diverse strade a Orléans sono state allagate, secondo France 3. Sono state registrate raffiche di oltre 100 km/h. A Mottville (Seine Maritime), il tetto di una casa è stato spazzato via dopo un tornado. Secondo il sindaco della città, una persona è rimasta leggermente ferita. Ha detto a BFMTV che l’episodio meteorologico sarebbe durato circa dieci minuti.

In Ile-de-France, le linee P, H, E e L sono state interrotte intorno alle 19:00 a causa delle condizioni meteorologiche, secondo il sito web della SNCF. Anche la linea C è stata interrotta a causa di un albero caduto sul binario a Vitry-sur-Seine, così come la linea A a causa di un “ostacolo sul binario”.