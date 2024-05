Chi vincerà la maglia bianca del Giro d'Italia quando Pogacar non sarà più abbastanza giovane?

Arensmann, Tiberi, Oetdebrix e Liebowitz guidano l'ordine della Maglia Bianca

Se la battaglia per la maglia rosa andrà come previsto al Giro d'Italia, con Tadej Pogacar che dominerà la competizione dall'inizio alla fine, una delle trame principali su cui concentrarsi potrebbe essere chi vincerà la maglia bianca per il miglior giovane corridore.

L'idoneità di Pogačar a vincere le maglie bianche del Grand Tour è terminata quando ha compiuto 25 anni a settembre, dopo essere diventato quasi sinonimo di classifica, vincendola in ciascuno dei Grand Tour iniziati nella sua carriera.

È stato il miglior giovane corridore del Tour de France per quattro anni consecutivi e lo ha fatto con più di cinque minuti ogni volta. Il suo dominio nella classifica è stato così forte che la seconda tappa del Tour de France di quest'anno sarà infatti il ​​primo giorno del Tour in cui un corridore che non si chiama Pogacar guiderà la classifica giovanile dalla tappa 12 dell'edizione 2020.

Una serie di giovani talenti cercherà ora di diventare il prossimo vincitore della maglia bianca, tra cui Cian Uijtdebroeks (Visma-Lease a Bike), Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) e Luke Plapp (Jayco AlUla).

Uijtdebroeks guida le speranze di Visma in classifica generale e ha concluso ottavo assoluto al suo debutto nel Grand Tour alla Vuelta lo scorso anno, mentre Plapp ha fatto un balzo in avanti nel 2024, finendo sesto alla Parigi-Nizza dopo un periodo in maglia gialla.

Il vincitore dell'anno scorso con la maglia bianca, Joao Almeida (Team Emirates), non è disponibile nel 2024, ma il secondo classificato è stato Arensmann. Ha fatto bene aiutando Geraint Thomas a finire secondo assoluto, pur mantenendo la sua posizione generale al sesto posto in classifica generale.

Tra gli ultimi quattro vincitori nella classifica giovanile ci sono due vincitori del Giro, Tao Geoghegan Hart e Egan Bernal, a dimostrazione di come i primi corridori della classifica generale si preparino a competere nelle gare più grandi.

I tre corridori sopra menzionati non inseguiranno rigorosamente il vuoto, ma punteranno tutti a una top five, a un podio o a qualcosa di più al Giro nel corso di tre settimane, con Arensman ancora una volta destinato a svolgere un ruolo chiave di supporto per Le speranze generali di Thomas.

Naturalmente, non saranno soli nella sfida poiché Antonio Tiberi (Bahrein – Al Muntasir) sembra essere il primo italiano a vincere la Maglia Bianca da quando Fabio Aru riuscì a raggiungere questa impresa nel 2015.

Ha mostrato gambe forti al Tour des Alpes finendo terzo nella classifica generale dietro all'ex giovane miglior corridore del Giro, Juanpe López (lidl-Trek), vincitore della classifica 2022.

Al suo fianco ci saranno altri due giovani italiani che hanno dimostrato il loro ottimo livello durante la cinque giorni di gare alpine, ovvero Giulio Pelizzari (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) e Davide Piganzoli (Pulti Cometa Team).

La coppia è arrivata nella top 10 al Tour des Alpes e si è classificata rispettivamente seconda e terza al Tour de l'Avenir dello scorso anno dietro Isaac del Toro (Team UAE), dimostrandosi uno dei migliori giovani talenti.

Anche il talento tedesco Florian Lebowitz (Bora-Hansgrohe), che si è annunciato per il WorldTour durante il Tour de Romandie la scorsa settimana, emerge come una nuova opzione per rivendicare potenzialmente la maglia.

Il 23enne è arrivato terzo assoluto, a soli nove secondi dal vincitore assoluto Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) e ha mostrato cosa può fare in montagna. Farà parte della Bora di Dani Martinez, ma se gli verrà data la libertà potrebbe rappresentare una vera minaccia per l'insieme e per la maglia bianconera.

La maglia bianca, simbolo del prossimo futuro, è ormai un appuntamento fisso del Giro d'Italia sin dalla sua reintroduzione nel 2007 ed è stata vinta da Andy Schleck, che avrebbe vinto il Tour de France tre anni dopo. Altri top rider che hanno vinto la Maglia includono Bianca Ricci Porte nel 2010 e Rigoberto Uran nel 2012.

La metà degli ultimi 12 vincitori della maglia bianca sono colombiani. Anche Nairo Quintana, Miguel Angel Lopez e Carlos Betancur hanno vinto il premio negli anni 2000, così come Bernal e Urán.

Questa è l'ultima delle quattro maglie introdotte al Giro, essendo stata presentata per la prima volta nel 1969 solo ai nuovi professionisti, prima di passare a uno stemma per due stagioni all'inizio degli anni '70 e poi alla maglia come la conosciamo oggi nel 1976. avere uno sponsor sotto forma di una società di vendita al dettaglio di prodotti alimentari Eataly.

“La maglia del miglior giovane corridore è bianca, proprio come la somma di tutti i colori”, si legge nelle informazioni sulla maglia nella Giro Road Guide. “Contiene tutte le speranze e i sogni. È un prezzo e un desiderio. Una tabula rasa su cui scrivere un nuovo entusiasmante capitolo.”

