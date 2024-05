Questo film, quasi un fallimento cinematografico, mette fine alla saga di Harry Potter: è disponibile su TF1+

Pubblicato nell'universo di Harry Potter nel 2022, questo film ha ricevuto un'accoglienza così contrastante che ha effettivamente posto fine al futuro della serie sul grande schermo. Dopo 2 anni raggiunge TF1+ così potrai farti la tua opinione.

Dopo Harry Potter, Animali Fantastici!

Mentre la saga di Harry Potter si è conclusa nei cinema nel 2011, la Warner Bros., che possiede i diritti del franchise, era determinata a non lasciare che la storia morisse mentre l'universo era più popolare che mai. Quindi abbiamo avuto diritto dopo cinque anni Animali fantastici, una serie di film ambientata prima delle avventure di Harry Potterma sempre nello stesso mondo.

Questa nuova saga si ispira al libro omonimo, ancora in fase di scrittura di JK Rowling, che inizialmente era solo una guida alle creature fantastiche, alcune delle quali compaiono nei libri della sua saga. Ma alla fine, Si è deciso di realizzare una serie di film basata sull'uomo che l'ha presentata come scrittore, Norbert Scamandro. E gli eventi a cui partecipò all'inizio del Novecento. Purtroppo, dopo tre episodi, sembra che la saga finirà lì, al cinema.

Saga per sempre incompiuta?

Nel 2018, quando è uscito Animali fantastici: I crimini di Grindelwald, Questo secondo episodio è meno avvincente del primo e ha il rendimento al botteghino più basso della serie Wizarding World. Nonostante ciò, nulla impedisce ai produttori di firmare una terza parte. Nel frattempo, però, Johnny Depp, che interpreta Gellert Grindelwald, il principale antagonista della saga, è nel bel mezzo di un processo contro la sua ex moglie Amber Heard. Di fronte a questa situazione… La Warner ha deciso di ingaggiare un altro attore per questo ruolo, Mads Mikkelsen, che lo sostituirà a breve in Animali fantastici: I segreti di Silente, che uscirà nel 2022..

Purtroppo, il calo è stato confermato per questo terzo capitolo, che registra un nuovo risultato più basso al botteghino per un film della serie Harry Potter. Con un budget di 200 milioni di dollari, il film di David Yates ne ha incassati solo 400, cosa che la Warner conferma nella decisione di non ripetere l'esperienza con una quarta parte.. Tuttavia, sembra che inizialmente la saga sarebbe dovuta durare cinque film, l'ultimo dei quali avrebbe incluso il famoso confronto tra Silente e Grindelwald. Sfortunatamente, però, questo non sembra più rilevante Potrai sempre farti la tua opinione in questo terzo e ultimo episodio disponibile su TF1+.