Nel suo discorso della vigilia del 1 maggio, Alexander De Croo attacca le “proposte folli” degli altri partiti

Il partito N-VA, dal canto suo, è stato attaccato per la sua proposta di costruire in Kosovo una prigione per i detenuti senza permesso di soggiorno. “Un'idea presa dalla Danimarca, costata 210 milioni di euro senza la partenza di nessun detenuto per il Kosovo“.

Anche CD&V non è stata risparmiata, accusata di voler tassare più pesantemente i “risparmi” attraverso il registro patrimoniale.

Open VLD si presenta come il partito serio, il partito che ha fatto i suoi compiti. “Siamo l’unico partito che ha presentato un piano di crescita economicamente vantaggioso con una direzione chiara. Aspettiamo i numeri degli altri. Ma sono impegnati a intervistarsi a vicenda e a formare alleanze“.