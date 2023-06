“Le armi nucleari sono progettate per garantire la nostra sicurezza e l’esistenza dello Stato russo”: Vladimir Putin minaccia la Nato

Come riportato dalla CNN, Vladimir Putin ha minacciato la NATO di “grave pericolo” se l’organizzazione avesse assunto un ulteriore ruolo nella guerra, in particolare consegnando armi all’Ucraina.

“La NATO, ovviamente, è coinvolta nella guerra in Ucraina, di cosa stiamo parlando qui?”Lo ha detto venerdì il presidente russo al Forum economico internazionale di San Pietroburgo. “Le consegne di armi pesanti all’Ucraina continuano e la NATO sta ora valutando la possibilità di donare aerei a reazione all’Ucraina” Continua. Vladimir Putin ha notato la consegna di aerei da combattimento F-16 ad alcuni membri dell’organizzazione.

Guerra in Ucraina: nuove spedizioni di armi nel Regno Unito causeranno “più distruzione”

Vladimir Putin ha anche confermato che l’esercito russo ha distrutto i carri armati occidentali, “comprese le Tigri”. “E se sono di stanza all’estero, ma sono usati in combattimento, allora vedremo come colpirli e dove possiamo colpire quei mezzi che vengono usati contro di noi in combattimento”. Il presidente russo ha dichiarato prima di aggiungere: “C’è un serio rischio che la NATO venga trascinata in questo conflitto militare”..

Poi Putin ha parlato della questione nucleare: Le armi nucleari sono state progettate per garantire la nostra più ampia sicurezza e l’esistenza dello stato russo. confermato. Inoltre, abbiamo più armi di questo tipo rispetto ai paesi della NATO. Lo sanno e continuano a spingere per una riduzione negoziata”..