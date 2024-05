Reflusso gastroesofageo: attenzione ai pasti che contengono molte calorie!

Fonte: Journées francophones Hépato-gastroentérologie et d'oncologie Digestive (JFHOD; 14-17 marzo 2024, Parigi); Linee guida cliniche ACG per la diagnosi e la gestione della malattia da reflusso gastroesofageo. American Journal of Gastroenterology 2022;117:27-56; Bish T, et al. Gastroenterologia 2004;124:894-902; Eusebe LH et al. Prevalenza globale e fattori di rischio per i sintomi del reflusso gastroesofageo: una meta-analisi. JUT 2014;67:430-40.

Ci sono molti preconcetti sulla dieta nella malattia da reflusso gastroesofageo (GERD). Per comprenderne meglio gli effetti, ecco alcuni concetti.

Reflusso esofageo, che cos'è?

IL Rimbalzo Le ulcere gastroesofagee si verificano quando il contenuto acido dello stomaco fluisce nell'esofago, causando sintomi e danneggiandone il rivestimento. L'area anatomica in cui l'esofago si collega allo stomaco è chiamata giunzione esofagogastrica. Qui è dove si trova lo sfintere esofageo inferiore (LES), un muscolo circolare che regola il passaggio del contenuto dall'esofago allo stomaco. Questo tipo di valvola impedisce il movimento del cibo dallo stomaco all'esofago. Quando questo sfintere non funziona correttamente (un suono basso, ad esempio), può portare a problemi come il reflusso gastroesofageo, con reflusso acido verso l'alto e talvolta nella bocca.

Oltre ai farmaci, alcune regole igieniche e dietetiche sono importanti per la gestione della MRGE, come aspettare 2 o 3 ore dopo un pasto prima di andare a letto. La dieta e il peso svolgono un ruolo nei sintomi della GERD. La perdita di peso è efficace nel ridurre i sintomi del reflusso. L’obesità, infatti, contribuisce al reflusso gastroesofageo a causa dell’aumento della pressione nell’addome e della pressione sulla giunzione esofagogastrica, che è il confine tra l’esofago e lo stomaco.

Che ne dici di un pasto ipercalorico?

La quantità di calorie in un pasto (apporto calorico) e il contenuto di grassi influenzano il reflusso esofageo. Infatti, mangiare un pasto riduce la forza dello sfintere esofageo inferiore. Inoltre si rilassano più spesso e per un periodo più lungo (si parla di “rilassamenti transitori del muscolo esofageo inferiore”) e il contenuto dello stomaco ne approfitta per risalire nell'esofago. Sebbene questi reflussi transitori siano normali, sono più frequenti e duraturi nei casi di malattia da reflusso esofageo.

Tuttavia, è stato dimostrato che in presenza di grassi forniti dal pasto viene rilasciato un neuropeptide (colecistochinina) che contribuisce a ridurre la forza delle valvole esofagee e gastriche e ad aumentare la frequenza di questi rilassamenti transitori. Tutto ciò contribuisce ad aumentare il reflusso acido. Infine, il grasso aumenta la percezione del reflusso (si parla di ipersensibilità al reflusso indotta dai grassi). Per questo motivo è importante tenere conto del valore calorico e anche della quantità di grassi presenti nella dieta, a cui spesso è correlato.

Inoltre, un pasto ipercalorico rallenta lo svuotamento gastrico (il processo attraverso il quale un pasto si sposta dallo stomaco all'intestino tenue): la distensione dello stomaco è prolungata, la forza delle valvole esofagee e gastriche è ridotta e il tempo di transito è maggiore. . Rilassamento dello sfintere esofageo inferiore.

I carboidrati aumentano gli attacchi di reflusso e la consapevolezza

Se l'effetto della componente proteica del pasto è minimo, i carboidrati (soprattutto quelli veloci come glucosio, fruttosio, saccarosio, ecc. presenti nei succhi di frutta, nelle bevande zuccherate e negli alimenti industriali) vengono assorbiti, attraverso i prodotti risultanti dalla loro fermentazione (acidi grassi a catena corta). Acidi) riducono la resistenza della valvola (sfintere esofageo inferiore). Questo viene attivato più spesso e per un periodo più lungo. Inoltre, studi su diete povere di zuccheri (carboidrati veloci o lenti come legumi, ecc.) hanno dimostrato un effetto benefico sui sintomi del reflusso.

In breve, i pasti ricchi di calorie, grassi e/o carboidrati favoriscono l'insorgenza di attacchi di reflusso e le loro sensazioni. Pertanto, gli esperti consigliano di ridurre l'assunzione di grassi e carboidrati.