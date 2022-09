“Soffro di emorroidi”: la reazione improvvisa dell’ultimo candidato cancellato da “Ballando con le stelle”

Dopo aver visto i loro compagni muovere i primi passi balla con le stelleLa scorsa settimana sono state Carla Lazzari, Lea Elloy, Stéphane Leger, Florent Beer, Clemence Castel e Teo Fernandez ad entrare in pista. Venerdì sera, i sei candidati erano determinati a mostrare il risultato delle loro settimane di formazione. E questo a una giuria composta da François Allo, Marie-Agnes Gillot, Bilal Hassani e Jean-Marc Genero, l’ex giurato simbolico della serie che ha sostituito Chris Marquez, che soffre di Covid-19 con breve preavviso. “Sono Jean-Marc Genero e sono felice di essere qui!‘, licenziando prontamente Quebecer a Camille Combal. Inoltre, Chris Marquez ha affidato al suo sostituto il minaccioso ‘cicalino rosso’ che, una volta attivato, manda a testa alta il duo stridente senza che abbiano la possibilità di recuperare quel secondo tempo”.Non chiedere il succo d’arancia‘, avverte Camille Compal con senso dell’umorismo.Ha cambiato tutto: i giudici, i decoratori, anche la guardia alla porta. Seriamente, non hai cambiato l’anima. È DALS qui!‘, poi chiama Jean-Marc Genro, eccitato.

L’inizio dei festeggiamenti con il modern jazz di Florent Bier e della sua compagna, Ines Vandami. Ovviamente, la performance ha deliziato l’intera giuria. “È stata una partenza canonica!“, ha licenziato Jean-Marc Genero. Poi hanno messo Léa Elui, influencer che ha 17 milioni di abbonati su Tik Tok, e il suo partner Christophe Licata. Insieme hanno presentato una samba che non ha lasciato indifferenti i giurati. Tuttavia, consigliano i giovani donna per aumentare la fiducia in se stessa.

La rapida mossa di Théo Fernandez e Alizée Bois, da parte loro, ha ricevuto recensioni contrastanti. “Theo ma sei tecnicamente bassoJean-Marc Genro lo lancia in faccia, gioca con le parole.Siamo comunque su una piccola zattera.François Allaud, a sua volta, aggiunge:Mi piacerebbe davvero rivederti ma il problema è che i tuoi token non ci sono.E Bilal Hassani, sedotto dalla performance della coppia, conclude: “Ci spieghi la tua storia e io voglio seguirla dal primo episodio all’ultimo. Ora c’è molta energia. Voglio che allinei un po’ di più i chakra, quindi capisco un po’ di più il passaggio rapido. C’è qualcosa di meraviglioso in te!Con soli 19 punti, una stella tocchi E il suo partner si ritrova sul sedile caldo.

“E questo, lo compro!”

Carta piena quindi per Carla Lazzari e il suo compagno Pierre Modoy. Il contemporaneo della coppia l’ha amato così tanto che Jean-Marc Genro ha voluto sottolineare la sua fama”.Questo è quello che compro!” Aggiungere: “La sua presenza e presenza per me è davvero Prime 3, Prime 4. Sono passato da Bim Bam boom a bang bang bang. Incoraggiare!La giuria è stata unanime: il duo ha ricevuto quattro voti d’oro e si è trovato idoneo per la taglia successiva.

Il pavimento continua a brillare con Stéphane Legar e Calisson Goasdoué. La samba ha anche portato a quattro fischietti d’oro e un biglietto per la prossima ricompensa. “Abbiamo un livello incredibile di danza‘ Poi Camille Kumbal ha sparato.

Clemence Castell e Candice Pascal hanno concluso questo primo round con un valzer “troppo arioso e non abbastanza sporco” secondo François Allu. Prima di evidenziare i punti deboli delle prestazioni, Jean-Marc Généreux ha voluto salutare una scelta intraprendente Koh Lanta Ballare con una donna per fare eco alla sua vita personale. “Grazie per averci portato al 2022 dove possiamo fare delle scelte senza che le persone ci fissino.“, Egli ha detto. “È un’offerta pubblica. Hai fatto così tanto bene per così tante persone.Marie Agnès Jillo è stata trovata al suo fianco “CoraggioDi Clemente Castellmolto influente“.

Il candidato improbabile è…

Carla Lazzari, Stephane Leger e Leah Elloy si sono qualificate per la prossima taglia. Così Florent Beer, Clemence Castel e Teo Fernandez hanno preso parte a un testa a testa. Al termine dei servizi, Florent Pere e Ines Vandami vengono soccorsi dal pubblico. Nel frattempo i giudici hanno deciso di qualificare Clemence Castel e Candice Pascal. Pertanto, Theo Fernandez e Alizee Bois sono stati esclusi dalla competizione balla con le stelle. Poco dopo la fine dello spettacolo, l’attore escluso ha parlato su Instagram:Alla fine ho perso, ma ho vinto un’avventura infernale”.Scrive nella storia prima di aggiungere: “Seriamente, ti darò una storia di 1500 punti di cui raccontarti di più. Ma in fondo, sai già che mi sono divertito moltissimo, che Alizée è fantastica, che l’intero team DALS è fantastico e che Ho avuto le emorroidi. Non me ne vado frustrato o (Ron) chun. Grazie a tutti.“