Principessa Beatrice: il suo ex amante è stato trovato morto in una stanza d'albergo e sono state svelate le ragioni violente della sua morte

Se la principessa Beatrice è felice oggi del suo matrimonio con il conte Edoardo Mapelli, prima di uscire con lui aveva relazioni con altri uomini. Tra questi ce n'era un certo Paolo Liuzzi. Di quest'ultimo si parla spesso per la sua passione per le feste. Ma il 24 aprile 2024 ha fatto di nuovo notizia per un triste motivo.

In realtà, È stato trovato morto in una stanza d'albergo a Miami. Aveva 41 anni. Secondo diverse fonti sarebbe l'ex compagno della principessa Presumibilmente è morto di overdose. È stata aperta un'indagine per cercare di far luce su questa orribile scomparsa. Si ricorda che Paolo Liuzzi ha ricoperto un incarico di consulenza nel settore dell'arte. È stato coinvolto in una storia d'amore con la figlia di Sarah Ferguson quando lei aveva 17 anni.

Paolo Liuzzi ha avuto problemi con la giustizia

Hanno iniziato a frequentarsi nel 2005 ma hanno scelto di mantenere segreta la loro relazione per un anno. Gli ex piccioncini avevano sei anni di differenza. Paolo Liuzzi ha già dovuto affrontare la giustizia A causa della morte di uno studente nel Massachusetts, per la quale fu accusato quattro anni fa. Alla fine l'accusa è stata ridotta a “Assalto e batteria“L’ex marito di Beatrice ha dovuto fare 100 ore di servizio sociale.

“È stata una rissa stupida e se fossi andato a processo gli avvocati erano sicuri che avrei dimostrato la mia innocenza“, annunciò all'epoca. Ma questo problema ha influito sulla sua relazione con la principessa Beatrice. Quest'ultima non ha ancora risposto alla tragica scomparsa del suo ex compagno.

L'ex compagno della principessa Beatrice ha accumulato debiti di gioco

Come accennato il SoleÈ stato trovato privo di sensi in un hotel di Miami, faceva uso di droghe e aveva…Ingenti debiti di gioco accumulati“.

“Paolo non stava bene a livello personale. Amava fare festa e giocare. Ha iniziato a usare molti farmaci, ma questo lo ha poi portato a usare cocaina e droghe più pesanti. Avevamo tutti paura che lo raggiungesse“, ha annunciato nelle colonne uno dei suoi parenti sole.