Harry e Meghan sono “non invitati” da una festa prima del funerale della regina

Mentre la recente apparizione di Meghan e Harry al fianco di Kate e William potrebbe aver dato l’impressione che tutte le tensioni all’interno della famiglia reale siano finite, questo evento potrebbe gettare olio sul fuoco ancora una volta. Il Sussex È stato loro negato l’accesso a una cerimonia di grande importanza che era stata pianificata prima del funerale della regina Elisabetta II.

L’evento è stato organizzato dal nuovo re Carlo III e riunirà tutti i più grandi leader di questo mondo, nonché un gruppo selezionato di personalità influenti. Si svolgerà il giorno prima del funerale della Regina, ma sarà senza Harry e Meghan.

Il telegrafo Riferisce che Meghan e Harry hanno ricevuto un invito a partecipare a questa grande festa. Poi, alla fine, hanno dovuto essere non invitati. Perché l’evento è in definitiva accessibile solo ai membri attivi della famiglia reale. Non è più così per Harry e Meghan. Nel 2020, la coppia ha deciso di rinunciare ai propri titoli reali.



Un altro insulto?

Harry e Meghan potrebbero essere molto delusi. Dove Alla notizia della morte della regina, dovettero assestare parecchi colpi Ruolo. Ad esempio, ad Harry è stato proibito di indossare la sua uniforme militare durante il funerale, a causa della sua partenza dalla famiglia reale. Detto questo, il 38enne Prince prestò servizio per 10 anni nell’esercito britannico.

Viene da chiedersi come reagirà la coppia a questo annuncio e soprattutto dove sarà al funerale della Regina, previsto per il 19 settembre 2022.