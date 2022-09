Kim Kardashian è stata rifiutata da Anna Wintour nel bel mezzo dello spettacolo e la sequenza è diventata virale

popolo e re

È il tipo di tempesta di ghiaccio che preferiremmo evitare durante gli eventi sociali, ma fa comunque ridere il web.

Alla sfilata Fendi della New York Fashion Week venerdì scorso, Kim Kardashian era tra gli ospiti in prima fila. al suo fianco? Sarah Jessica Parker, ma anche attrice e dj, LaLa Anthony. C’era un’altra icona di stile nella stanza, quella che ha ispirato il famoso film Il diavolo indossa una felpa con cappuccio Si chiama Anna Wintour.

In una sequenza diventata virale sulle reti, possiamo vedere gli occhi di Kim Kardashian spalancarsi appena ha visto la porta della moda girare verso di lei. Sfortunatamente per lei, caporedattore Rivista Vogue. Nella clip, che dura solo pochi secondi, possiamo vedere l’ex di Kanye West dipingere un timido “ciao” alle sue labbra e regolare la pochette per salutare Wintour mentre corre dritta verso la star. E così…

Un duro colpo per Kardashian? Non ne sono sicuro, dato che lo snippet è stato improvvisamente interrotto nel mezzo della scena. Quindi non sappiamo se la star del reality e l’imprenditore potranno unirsi alla loro conversazione e baciare Anna Wintour. Le due donne si conoscono molto bene. Kim Kardashian ha anche pubblicato un selfie con la stessa pettinatura lo scorso giugno. Kim Kardashian è già stata scelta per fare una cover Rivista Vogue, ma anche per una collaborazione tra la rivista e il suo marchio di skincare SKKN by Kim. vento vero o no? Quindi il mistero resta…