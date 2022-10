L’ex fidanzato di Johnny Hallyday mette fuori combattimento Leticia: “Ho smesso di vederlo per via del suo matrimonio con lei”

Chiaramente, Jean-Jacques Depot non ha a cuore Leticia Hallyday. La prova è ancora nelle confessioni fatte da questo ex caro amico di Johnny nel suo libro “Il colore dei fantasmi”.

In questo libro, va avanti e indietro nel passato amoroso del rocker. Il marito di Chantal Goya non esita a strofinare l’ultima donna che ha condiviso la vita del suo amico. Sfortunatamente, ho smesso di vedere Johnny Hallyday regolarmente dal suo matrimonio con Leticia nel 1996.Come dice nel suo libro.

“Mi chiedevo cosa si trovasse in questa giovane donna, e a volte mi chiedevo come potesse sopportarlo”., aggiunto anche. Nonostante non andasse d’accordo con Leticia, rispettava il fatto che Taulier avesse bisogno di lei per avere una vita equilibrata. “Una volta mi ha detto che era l’unica donna a cui importava davvero di prendersi cura di lui nella sua vita. Non credeva più nel matrimonio degli artisti”.

Jean-Jacques Depot ha anche affermato che, in effetti, Johnny Hallyday non poteva condividere la vita di una personalità nota. Mi ha detto questo: ‘Ho amato Sylvie, ho amato Natalie, ho provato di tutto, ma non c’è niente da fare. Non posso vivere con un artista”. Aveva bisogno di uno stato d’animo diverso. “Ho bisogno di una donna che si prenda cura di me e della mia vestaglia e mi dica quali calzini dovrei indossare”.Le avrebbe spiegato. Prima di tornare poi alle tante tensioni che possono esistere in una coppia. “Johnny era un po’ sconsiderato, quindi gli ha urlato contro. Cosa stava prendendo!”

Nel suo libro, l’amico intimo di Johnny, purtroppo scomparso nel 2017, commenta a posteriori la scomparsa dei più grandi artisti francesi del suo tempo.