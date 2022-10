Bray Wyatt dà una data dopo Extreme Rules

Bray Wyatt è tornato a Extreme Rules 2022 sabato scorso e molti fan si aspettavano di vederlo di nuovo su RAW, ma sfortunatamente non è apparso nello show rosso.

Infatti, durante il numero del 10 ottobre di RAW, è stata mostrata una replica del ritorno di Bray Wyatt a Extreme Rules. Ma allora, quando sarà la prossima apparizione di Bray Wyatt, per scoprire finalmente di più?

Un nuovo codice QR è stato introdotto durante una clip dietro le quinte. Porta a un video animato con l’immagine che puoi vedere nella parte superiore dell’articolo. Un’immagine su cui vediamo il famoso logo della farfalla di Bray Wyatt. Se guardi da vicino, puoi notare le lettere J, N e V sullo sfondo. Se confrontiamo le lettere nell’ordine dell’alfabeto, il risultato dà 14/10/22. Che dà in inglese la data del 14 ottobre 2022, in cui si svolgerà un violento confronto.

Inoltre è stato rilasciato un breve video in cui Bray Wyatt spiega che vive in una prigione per cervelli, l’unico posto dove può essere veramente libero. Aggiungere :

“Goditi quello che sei”

Quindi dovremo aspettare la prossima uscita di WWE SmackDown per saperne di più sul futuro di Bray Wyatt.

Credito immagine: WWE