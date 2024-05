Un errore fatale dall’altoparlante di Al-Rawda: annuncia erroneamente la promozione in D1 e i tifosi fanno irruzione nello stadio e sentono la notizia (video)

Venerdì sera si è disputata la penultima giornata del campionato olandese di seconda divisione. Willem II, il leader, è stato sospeso e quindi non ha (ancora?) festeggiato il suo titolo. Anche il Roda, secondo in classifica, ha vinto in casa, 2-0. Nel frattempo, il Groningen, terzo in classifica, era in svantaggio.

Quando finì la partita del Roda, la partita del Groningen era ancora in corso. In pratica, i giocatori e i tifosi del Roda JC credevano che sarebbero arrivati ​​automaticamente al secondo posto e avrebbero così convalidato il loro biglietto per la promozione in Eredivisie.

Anche il portavoce dell’asilo ha annunciato per la prima volta il loro imbarco. Appena suonato il fischio finale, i tifosi del Roda sono scesi in campo e hanno festeggiato la promozione in D1 come se fosse già stata raggiunta.

Tuttavia, nell’altra partita, il Groningen ha pareggiato al 95 ‘di gioco.

Qualche istante dopo, i sostenitori di Roda hanno iniziato ad applaudire in gran numero. L’annunciatore dello stadio ha annunciato che il Telstar, rivale del Groningen, aveva segnato due gol a uno, pareggiando la loro promozione in D1. I giocatori e i tifosi, che erano ancora in campo, hanno abbracciato e festeggiato la loro promozione.

Tuttavia, dopo pochi istanti, lo stesso oratore ha ammesso di aver commesso un errore. Il punteggio è rimasto 1 ovunque tra Telstar e Groningen.

L’emittente ha spiegato alla stampa: “Ad un certo punto tutti intorno a me hanno iniziato ad applaudire. Ho chiesto loro cosa stesse succedendo e mi hanno detto che il punteggio era 2-1”. “Avrei dovuto controllare meglio, ma qui la connessione internet è pessima. Forse sono il cane che mi ha morso, ma non posso più cambiare nulla. A volte devi affrontare situazioni folli. Ho fatto questo per molto tempo. E sono solo umano”, ha ammesso.

Roda dovrà verificare la prossima settimana la sua promozione in Eredivisie. Ma i Gialloneri avranno parecchio da fare mentre si recheranno allo stadio… di Groningen. Da parte sua, Willem II, allenato da Peter Maes, ha confermato la sua promozione in D1 ma potrebbe ancora finire secondo.