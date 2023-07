La Federazione ciclistica internazionale esclude le cicliste transgender dalle competizioni femminili

L’Unione ciclistica internazionale (UCI) ha annunciato venerdì che vieterà anche agli atleti transgender che sono passati dopo la pubertà di partecipare alle competizioni internazionali.

“D’ora in poi, sarà vietata la partecipazione di atleti transgender che hanno superato l’età della pubertà (maschi) agli eventi femminili del calendario internazionale dell’UCI in varie discipline in tutte le categorie.Lo ha detto l’Uci in una nota.

Fino ad allora, l’UCI consentiva alle donne transgender che avevano superato la pubertà di partecipare a eventi femminili se i livelli di testosterone – un ormone maschile secreto in quantità maggiori negli uomini che nelle donne – fossero stati abbassati a 2,5 nanomoli per litro negli ultimi due anni.

Alla fine del 2021, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha rinunciato a fissare linee guida uniformi per tutti gli sport, lasciando il controllo a diverse federazioni internazionali.

Da allora, World Athletics, che sovrintende all’atletica, ha deciso di escludere le persone transgender dalle competizioni di atletica femminile.

“Garantire pari opportunità”

Secondo il presidente dell’Unione ciclistica internazionale, i francesi Davide Lapartenetviene dadovere“da istanza”Per garantire, soprattutto, parità di condizioni tra tutti i concorrenti“.Et”È stata questa inevitabilità, aggiunge, che ha portato l’UCI alla conclusione“quello”Non è stato possibile, in via precauzionale, autorizzare“atleti transgender”Correre nelle categorie femminili“.

Queste nuove regole entreranno in vigore il 17 luglio ma potrebbero cambiare in futuro in base all’evoluzione delle conoscenze scientifiche, secondo l’UCI.

Questa decisione, presa durante la riunione del Comitato Direttivo in seduta straordinaria del 5 luglio, vale per le varie competizioni organizzate sotto l’egida dell’UCI, che sono state ribattezzate categorie maschili”uomini / apertiQualsiasi atleta che non soddisfi i requisiti per partecipare alle competizioni femminili sarà accettato senza alcuna restrizione.

A sostegno della sua decisione, l’UCI rileva che “Le conoscenze scientifiche non confermano che almeno 2 anni di terapia ormonale di affermazione del sesso con una concentrazione plasmatica target di testosterone di 2,5 nmol/L siano sufficienti per eliminare completamente i benefici offerti dal testosterone durante la pubertà negli uomini“.

Inoltre, continua,C’è una significativa variabilità individuale in risposta alla terapia ormonale di affermazione del sesso“e altri”Non si può escludere che fattori biomeccanici come la forma e la disposizione delle ossa degli arti anteriori siano una caratteristica persistente delle atlete transgender.“.

L’UCI segue British Cycling, che ha annunciato a maggio che avrebbe vietato alle donne transgender di partecipare ai suoi eventi femminili. La regola precedente richiedeva ai concorrenti di dimostrare bassi livelli di testosterone per 12 mesi prima della competizione per poter competere.

Ma ad aprile, la federazione ha sospeso tale regolamento dopo che una donna transgender, Emily Bridges, voleva competere nei Campionati Nazionali di Omnium nella categoria femminile quando l’UCI l’ha dichiarata non idonea.

Jusoor ha condannato la nuova politica, descrivendola come “Agisci violentementeInvito all’unioneOrganizzazione fallita“.