Si sospetta che l’onnipresente dolcificante sia tossico per il DNA

I ricercatori statunitensi affermano che una sostanza chimica nel sucralosio scompone il DNA e danneggia la salute dell’intestino. Il sucralosio si trova in migliaia di cibi, bevande e prodotti farmaceutici (molte donne hanno questo piccolo dosatore nella borsetta). La sua dolcezza è circa 600 volte superiore allo zucchero.

I ricercatori hanno condotto diversi esperimenti in laboratorio, esponendo cellule del sangue umano e tessuti intestinali umani al sucralosio.

Il risultato: questo prodotto rompe il DNA delle cellule rilevate.

Il sucralosio provoca anche “intestino che perde”, il che significa che le sostanze che dovrebbero essere eliminate dal corpo attraverso le feci fuoriescono dall’intestino e vengono assorbite nel flusso sanguigno.

Basterebbe una bibita al giorno contenente questo dolcificante per superare il limite fissato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare e potrebbe essere dannosa per la salute.

Esplora il mondo come un antico romano con un’incredibile mappa interattiva

Una mappa interattiva creata dagli storici della Stanford University ti porta attraverso le antiche strade e corsie marittime che un tempo collegavano una vasta area dell’Impero Romano. La mappa rappresenta la formazione della terra intorno al 200 d.C. annuncio.

L’impero romano dominante collegava decine di milioni di persone in gran parte dell’Europa, del Nord Africa e del Medio Oriente.

Questa mappa aiuta anche a ricostruire il costo del tempo e delle spese finanziarie associate a un’ampia varietà di diversi tipi di viaggio. Questo modello, che copre quasi dieci milioni di chilometri quadrati di spazio terrestre e marino, è costituito da 632 siti. Comprende anche più di 300 porti marittimi.

La precisione di questa mappa è sorprendente

La rete comprende 84.631 km di strade o sentieri desertici, integrati da 28.272 km di fiumi e canali navigabili.

Il modello consente quattordici diverse modalità di viaggio su strada (da carro trainato da buoi, a viaggiatore a piedi, ecc.) Per provarlo, tutto ciò che devi fare è selezionare una posizione di partenza e una posizione di arrivo. Quindi decidi la stagione del tuo viaggio e la tua modalità di trasporto prima di scegliere finalmente tra il percorso più veloce, più breve o più economico.

Ad esempio, un viaggio da Londinium, in Gran Bretagna, a Lugdunum (l’odierna Lione) in inverno e in culo richiederebbe 68,5 giorni, durante i quali coprirebbe 1.640 km prendendo la rotta allora più economica.

Il link per scoprire questa mappa

Un nuovo metodo per rilevare i segnali extraterrestri

Gli scienziati hanno cercato di scoprire l’esistenza di civiltà extraterrestri per più di 60 anni. I ricercatori propongono un nuovo modo per intercettare potenziali firme, dalla ripetizione di segnali radio

I ricercatori statunitensi hanno sviluppato una nuova architettura software per la ricerca sistematica di firme tecniche periodiche nei dati radio.

Il programma è progettato per esplorare la regione centrale della Via Lattea, una regione densa di stelle ed esopianeti potenzialmente abitabili. Grazie all’enorme quantità di dati acquisiti dal progetto ea questo nuovo algoritmo di ricerca, gli esperti sperano di trovare rapidamente prove di forme di vita extraterrestri avanzate.

Il team non ha ancora trovato alcun segno rivelatore, ma rimane fiducioso: la velocità dell’algoritmo è tale che la probabilità di successo non è mai stata così alta.

I nostri piedi hanno molle

Da tempo si crede che l’arco del nostro piede, fungendo da leva, faciliti la deambulazione. Ma un team internazionale di scienziati ha scoperto che è l’elasticità dell’arco plantare che raddrizza la caviglia per una camminata più efficiente. Questa specificità è più evidente durante la gara,

Gli scienziati hanno ipotizzato che la molla ad arco potrebbe renderci più efficienti spingendo in avanti il ​​centro di massa del corpo o compensando il lavoro meccanico che i muscoli dovevano svolgere.

I ricercatori hanno esaminato queste ipotesi.