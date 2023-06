È possibile controllare gli incubi?

Francia 2

L’ansia e la stanchezza contribuiscono agli incubi. Puntuale per alcuni, per altri è diventato un malanno ricorrente che richiede cure. Immersione nel centro del sonno Pitié-Salpêtrière a Parigi.

Occasionalmente, sono innocui. Ma quando appaiono regolarmente, la notte diventa un inferno. Per più di tre anni, Aurélien Lodolo ha avuto fino a otto incubi a settimana. Alla fine fu trasformato in un centro per dormire, sul modello di quello di Pitié-Salpêtrière, a Parigi.

I caregiver osservano e analizzano i disturbi del sonno. Gli elettrodi vengono posizionati sul paziente. L’attività oculare, così come quella cardio-respiratoria sono ora sotto gli occhi delle telecamere.

La malattia da incubo colpisce dal 4 al 6% degli adulti in Francia

I frequenti disturbi del sonno sono malattie. La malattia da incubo colpisce dal 4 al 6% degli adulti in Francia. “Quando è difficile andare a letto, anche se hai paura di andare a letto per non trovare questo tipo di mostri notturni, quando provoca risvegli molto lunghi subito dopo l’incubo, quando non stai molto bene emotivamente al mattino , è essenziale per il trattamentoSpiega la professoressa Isabelle Arnulf, capo del dipartimento di medicina del sonno.

Aurélien Lodolo, che soffre di una malattia degli incubi, seguirà un rimedio rivoluzionario: impadronirsi dei suoi incubi, che altera durante il giorno. Poche settimane dopo, sono comparsi i primi risultati. Conforto per lui e per i suoi cari.