In le immagini – Gli scienziati sono stati in grado di osservare un tipo sconosciuto di pesce selgiuchide a una profondità di 8336 metri. Il primo, come si suol dire.

L'animale è stato fotografato a una profondità di 8.336 metri nel cratere Izu-Ogasawara nel sud-est del Giappone. Università dell'Australia occidentale

« per la prima volta Un team di scienziati è riuscito a filmare un pesce che nuota a una profondità di oltre 8.000 metri, nell’ambito di una spedizione di due mesi nelle profonde trincee situate intorno al Giappone, nell’Oceano Pacifico settentrionale.Le loro telecamere telecomandate hanno già individuato questo piccolo -specie conosciute Sesso di squalo Grasso falso Nella fossa Izu-Ogasawara, dove ha nuotato a una profondità di 8336 metri sotto il livello del mare. L’equivalente negativo delle montagne più alte della Terra e uno degli ambienti più ostili sulla Terra, con una pressione equivalente a 800 volte quella della superficie dell’oceano, afferma BBC.

Questa spedizione, condotta da un team della University of Western Australia (UWA) e della Tokyo University of Marine Sciences, faceva parte di uno studio decennale sulla vita marina. Le popolazioni ittiche più profonde del mondo.

Pochi giorni dopo, il team ha raccolto anche due campioni della specie Pseudoliparis belyaevi In trappole poste a 8.022 metri sott’acqua nella Fossa del Giappone, secondo il professor Alan Jamieson, capo scienziato della spedizione. Questo pesce domestico, il cui corpo ha un aspetto gelatinoso, è stato avvistato a quota -7703 metri solo nel 2008, Secondo il sito web dell’Università australiana. Le sue dimensioni non sono state determinate, ma è già stato registrato che la specie raggiunge circa 11 cm.