Per attirare nuovi professionisti, questi funzionari eletti dalla prospettiva del mercato della Dordogna

CE in estate, ogni sabato, funzionari eletti della Comunità di Sarlat-Périgord Noir (CCSPN), accompagnati da operatori sanitari attivi e/o in pensione, visiteranno il mercato cittadino di La Boétie. Obiettivo: Incentivare nuovi operatori sanitari a stabilirsi nella Regione.

A tale scopo è stato istituito un comitato “sanitario”, anche se questo non è di competenza della comunità. È copresieduto da Marie-Pierre Delatinant e Frédéric Travers, vicepresidenti di CCSPN. “Non siamo tra le aree più critiche in termini di intensità medica, ma abbiamo chiaramente medici liberali che andranno in pensione nei prossimi anni”, spiega l’eletto. [NDLR : le Périgord noir] Non è un deserto medicinale ma può ancora diventare un deserto, devi essere molto vigile. »

L’esperienza Vitraquase

I profili richiesti sono molteplici: medici generici, odontoiatri, farmacisti di comunità, specialisti, ecc. L’idea di andare a reclutare nel mercato di Sarlat è nata da un’osservazione: “Le richieste di lavoro paramedico in ospedale sono quelle di persone che sono state in vacanza nella zona”, continua Marie-Pierre Delatignant. Frédéric Travers, anche sindaco di Vitrac, racconta un’esperienza di quasi vent’anni: “Nel 2004, i radiologi sono venuti in vacanza a Vitrac. Si sono fermati lì e si sono chiesti: “Perché non prendono niente?” è nato il centro della città. »

Daremo l’affitto gratuito a locali professionali per un anno.

Sabato 1 luglio, Marie-Pierre Delatignant, Frédéric Travers, Benoit Secristat e Chestoff Najm, anch’egli membro del CCSPN, oltre a due professionisti della salute, hanno tenuto la prima sessione estiva in Place du 14-Juillet, ai piedi delle scale . . Dal Grande Rigodi. Sullo stand dei kakemono nel loro stand si legge a caratteri cubitali: “Lavori nel campo della salute? Sarladais ti dà il benvenuto”. Sono state formulate tre promesse: “supporto per l’installazione”, “rete tra tutti i partner” e “aiutare tirocinanti e studenti”.

Troppi obblighi

Per sedurre gli operatori sanitari che passano di lì, i membri del comitato intendono mettere in atto i mezzi. Frédéric Traverse ha dichiarato: “Come sto già facendo nella mia città, offriremo l’affitto gratuito di locali professionali per un anno”. “Ci impegniamo a trovare una sistemazione che li accolga. Poi suggeriamo di fare dei passi per le piccole cose, come trovare un posto al nido se ci sono bambini. Stiamo anche pensando di formare un partenariato se le persone vogliono lavorare in parte in un centro ospedaliero e in parte liberale. »

Il 1 luglio, anche se pioveva, sono stati fatti due collegamenti: con un terapista occupazionale e una badante.

Informazioni da Valérie Philip, coordinatrice, allo 05 53 31 90 20 o tramite valeriephilip.ccspn@sarlat.fr.