Vivere vite più lunghe e più sane: la rivoluzione genetica

Sondaggio – È un grande salto: dal 1950, i francesi hanno guadagnato 16 anni di aspettativa di vita! Possiamo andare avanti e conquistare più anni di vita sana?

Questo articolo è tratto da “The Figaro Magazine”

La bambina nata oggi in Francia ha la possibilità di diventare centenaria. L’aspettativa di vita media è attualmente di 79,4 anni per gli uomini e di 85,3 anni per le donne. Certo, con la pandemia di Covid-19, le principali epidemie di influenza e le ondate di caldo, i progressi in questo settore sono meno rapidi. Ma la battaglia per la continuità non si gioca si allunga per 150 anni anche se uno studio russo pubblicato sulla rivista. connessioni naturali, Afferma che un giorno potremmo raggiungere questa età canonica.

L’invecchiamento è una malattia come qualsiasi altra malattia da cui possiamo riprenderci in futuro? “Come altri, ne sono convinto. Questo non significa che non moriremo più. Ma tutte le malattie legate all’età un giorno saranno eliminate. Possiamo rimanere giovani più a lungo”. Jean-Marc Lemaitre, direttore della ricerca all’Inserm, condirettore dell’Istituto di medicina rigenerativa e bioterapeutica di Montpellier conferma …