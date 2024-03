Senza Verstappen, vittima di un incidente al Gran Premio d'Australia, la Red Bull è alla pari

Un abbandono costoso per Verstappen, che ha solo 4 punti di vantaggio su Charles Leclerc nella classifica piloti, 5 su Sergio Perez e 11 su Carlos Sainz, mancato a Jeddah due settimane fa a causa di un'appendicite. La situazione è simile nel Campionato Costruttori dove la Red Bull (97 punti) segue ora la Ferrari (93 punti). Abbastanza per mantenere l’illusione che la stagione 2024 non sarà un percorso tranquillo per la Red Bull. Il che renderebbe la vita in pista in linea con i tormenti dietro le quinte che agitano la scuderia austriaca dallo scoppio del “caso Horner” a inizio febbraio. Ma dobbiamo stare attenti alle illusioni. Non è vero, Max? Risposta : “In qualche modo questo abbandono mi eccita… “Sei stato avvertito.