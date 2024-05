“Da qualche parte andrà storto”: l’ex membro della Casa Viola non vede l’Anderlecht diventare campione – Tutto Il Calcio

L’Anderlecht è ancora in testa a queste qualificazioni. Ma il primo posto è appeso a un filo.

L’Anderlecht resisterà fino alla fine al ritorno del Club Brugge? A Stefano DevoreLa risposta è no. L’ex tecnico del Mechelen vede il club andare avanti e non arrendersi.

“Il fattore ‘fortuna’ giocherà un ruolo importante, ma per ora , La tendenza è che il Brugge è in corsa mentre l’Anderlecht sta ancora rallentando un po’. Questo andrà storto da qualche parte. Lo spiega nei commenti citati da Voetbalprimeur.

L’Anderlecht ha trovato la formula giusta?

Da ex centrocampista dello Sporting, il centrocampista viola è un caso interessante per Defor: “Leone è un bravissimo calciatore, ma poi la domanda è a chi lo associ. Potrebbe essere Ritts o Delaney, ma poi serve un vero numero dieci .” Dolberg non farà mai il lavoro a centrocampo, quindi giochi con due attaccanti.

Devore ha espresso la sua opinione anche su un altro aspetto della tattica Brian Reimer : “Cercherò di giocare con le ali vere”, spiega, chiedendo il ritorno di Francis Amuzu nell’XI.

Il ritorno all’ovile di Jari Verschauren potrebbe scuotere ancora una volta il mistero di Brian Rimmer nelle prossime settimane.