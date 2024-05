Scopri perché la Mercedes S580 del 2024 domina ancora il mercato delle berline di lusso

Con la sua guida straordinariamente facile e il lusso isolato, la Classe S rimane la berlina di lusso che non può essere battuta. Dopo aver trascorso una settimana al volante di una Mercedes-Benz S580 tra le montagne innevate del Colorado, è chiaro che mantiene il suo status di standard di riferimento nelle auto di lusso.

Nozioni di base sull’S580

IL S580 È l’ammiraglia della Mercedes. Tutto inizia con questa grande berlina di lusso, per poi spostarsi gradualmente verso modelli più accessibili. Alimentato da A Motore V8 biturbo da 4,0 litri Con una leggera assistenza ibrida che produce 496 cavalli e 516 piedi-libbra di coppia, l’S580 raggiunge i 60 mph in 4,4 secondi senza sudare. Con cambio automatico a 9 velocità, sospensioni pneumatiche standard e trazione integrale, ha la potenza necessaria per eguagliare il suo prezzo e lo status che riflette.

Design elegante e discreto

Dall’esterno, l’S580 sembra elegante. Rispetto ai suoi rivali più barocchi, l’attuale generazione della Classe S W223 mostra uno stile raffinato, linee della carrozzeria morbide e una presunta sobrietà. Sarebbe quasi normale senza i tocchi sottili che attirano l’attenzione sul lusso che hai appena superato nella corsia di sinistra. Funziona bene. Dalla mia esperienza al volante della S580, emana un’aura di autorità e rispetto, sia nel design che nella presenza sulla strada.

Al volante di una Mercedes-Benz S580

Quando mi sono seduto per la prima volta sulla S580, temevo che questa vettura progettata per i dirigenti sarebbe stata difficile da manovrare. Con i suoi 5,35 metri di lunghezza occupa molto spazio su strada, ma non te ne accorgi una volta che la guidi. La potenza non è istantanea e questa è una buona cosa. Quando premo l’acceleratore, l’auto sembra dire: “È sicuro, signore?” » Prima di lanciarsi come un missile.

IL Servosterzo attivo sull’asse posteriore Trasforma l’auto in angoli stretti, facendola sembrare più stretta di quanto non sia in realtà. Questo ispira fiducia e vale il costo aggiuntivo.

Esperienza dei passeggeri a bordo dell’S580

Il lusso non è solo comodità e raffinatezza, ma anche rendere la vita più semplice ed efficiente. Dopo pochi istanti a bordo della Classe S, è diventato chiaro che era lì che volevi essere Sedile passeggero posteriore destro. Il sedile del passeggero anteriore si ripiega in avanti e consente alla persona seduta dietro di reclinarsi completamente grazie a un poggiapiedi.

Entrambi i sedili posteriori dispongono di una gamma completa di massaggi e schermi individuali per trasmettere in streaming spettacoli o controllare l’intrattenimento in tutto il veicolo. La vita è pura felicità nel retro di una Benz.

Punti di forza e di debolezza

Il comfort e il controllo che l’S580 offre attraverso la sua dinamica di guida sono i veri punti di forza di questo modello. La grande Benz favorisce una guida eccellente supportando il guidatore su strada, aiutato da una larghezza di banda sorprendentemente capace.

Tuttavia, la Mercedes è caduta nella stessa trappola di molti altri marchi rimuovendo quasi tutti i pulsanti interni. Utilizza invece uno schermo gigante con menu a volte troppo profondi per accedere ai massaggi dei sedili, alle telecamere interne, alla navigazione o alla radio, che possono diventare quasi fonte di distrazione.

Caratteristiche, opzioni e concorrenza

La S580 parte da 128.150 euro, mentre la mia auto di prova aveva un prezzo di 159.300 euro. È l’equivalente di una Mazda MX-5 nuova di zecca in termini di opzioni. Il mercato di queste auto sta diventando sempre più competitivo e la S580 ha tre concorrenti principali: BMW760i,l’Audi S8 E il Lexus LS500.

Mentre ero in Colorado, ho anche potuto guidare una 760i che sembrava più appariscente, al limite di uno spettacolo di potenza. Tuttavia, ho trovato il suo enorme lunotto posteriore molto strano e l’auto stessa sembrava priva di compostezza rispetto alle rivali Mercedes di prezzo simile.

consumo di olio

La Mercedes S580 ha un consumo di 13,1 l/100 km in città, 8,7 l/100 km in autostrada e 10,6 l/100 km nel ciclo combinato, un valore quasi standard per questo tipo di auto. Durante i 640 km percorsi dall’S580, comprese diverse salite ripide, il mio piede pesante ha gestito una media di 8,3 l/100 km, un valore molto vicino ai valori pubblicizzati.

Verdetto finale: l’S580 rimane la regina del lusso

La Mercedes-Benz S580 del 2024 è ancora la regina delle berline di lusso. Questa generazione mette in evidenza tecnologie di sicurezza avanzate che aiutano il conducente a diventare più sicuro ed efficiente, ed è impressionante vederle in azione. Se Mercedes riuscisse a migliorare l’esperienza dell’utente all’interno, ciò distinguerebbe davvero la Classe S.

BMW, Lexus e Audi sono degne di confronto, ma alla fine la dinamica di guida, il lusso, la velocità e l’equilibrio della S580 rimangono una forza da non sottovalutare. La Classe S rimane la berlina di lusso per eccellenza, un’auto che stabilisce gli standard nel suo segmento. È una situazione a cui non è pronta a rinunciare.

