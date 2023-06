Occhio al domani: e se anche le barche fossero elettriche?

Il canale Marne-Reno, che collega Nancy a Strasburgo, è lungo più di 300 chilometri. Attualmente è utilizzato dai diportisti, molti dei quali noleggiano barche senza patente, con cabina, come quelle del Canal du Midi. Nella parte più trafficata, VNF ha deciso di finanziare e installare una decina di stazioni di ricarica elettrica, una ventina di prese da 22 kW di capacità, come quelle delle città o delle aziende. Affinché queste stazioni si dimostrino utili, sono necessarie barche elettriche. Ed è qui che pizzica la scarpa perché non esiste un produttore specializzato. Così due produttori, che sono anche società di noleggio, hanno tentato l’esperimento. Les Canalous ha costruito una barca mentre Nicols ne ha costruite due. Esternamente, nulla distingue queste barche dalle altre. Il più nuovo, Saverne, è lungo 13 metri e dispone di due cabine doppie.

È completamente attrezzato, è all’avanguardia e naviga a 8 km/h, come tutti gli altri su questo canale. Non fa differenza in termini di guida ma in termini di divertimento. Nessun rumore, nessuna vibrazione, nessun fumo diesel. L’abbinamento perfetto per questo tipo di trasporto. Una batteria con una capacità di poco superiore ai 60 kWh (come un’auto) permette di viaggiare per 8 ore. Più che sufficiente quando sai che la barca media si muove solo 5 ore al giorno. Se vuoi di più, basta collegare i terminali, come faresti con qualsiasi auto elettrica.