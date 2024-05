Adesso è il momento giusto per vendere dell’oro: il prezzo dell’oro è a un livello record

Lunedì i prezzi dell’oro e del rame hanno raggiunto nuovi massimi. La morte del presidente iraniano Ibrahim Raisi ha avuto un ruolo importante nel metallo giallo, tra le preoccupazioni del mercato per un’ulteriore instabilità in Medio Oriente a causa della sua morte in un incidente in elicottero. Tuttavia, in questi tempi turbolenti, gli investitori sono alla ricerca di investimenti sicuri, come l’oro.

Il prezzo dell’oro sul mercato dei metalli di Londra è salito a circa 2.450 dollari l’oncia (31,1 grammi). Successivamente il prezzo è leggermente sceso. Il prezzo del metallo prezioso è in aumento da tempo, soprattutto a causa delle speranze di tagli dei tassi d’interesse da parte della banca centrale americana e dei disordini in Medio Oriente dovuti alla guerra tra Israele e Hamas. Inoltre, la banca centrale cinese ha aggiunto grandi quantità di oro alle sue riserve.