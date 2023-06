Schaerbeek: la riforma della salute mentale al centro della visita di Frank Vandenbroek (Furwit)

Il ministro della sanità pubblica Frank Vandenbroecke e il commissario europeo per la salute Stella Kyriakides hanno visitato lunedì il Jan Jaures Medical Center di Schierbeek.

Questa visita faceva parte di Riforma dell’assistenza psichiatrica di prima classeche è iniziato più di due anni fa, e il suo obiettivo è Promuovere l’implementazione locale dei servizi di salute mentale.

È in vigore dal 2022 e la riforma mira a farlo Smantellare la presentazione psicologica della prima linea e renderla accessibile ai cittadiniattraverso 32 reti di assistenza sparse nei quattro angoli della provincia.

Dalla sua pubblicazione, questa offerta è aumentata in modo significativo. COSÌ, Quasi 180.000 persone hanno già beneficiato di questo nuovo approccio alla cura mentaleSecondo i numeri arrestati nel maggio 2023 e comunicati lunedì dall’ufficio del ministro della Salute. Più di 2.800 psicologi e ortopedici fanno parte di questa nuova cultura della cura preventivaChe mira ad avvicinarsi ai cittadini incontrandoli in un ambiente a loro familiare che sia in una società sportiva, al lavoro, a scuola o anche al CPAS.

Il ministro Frank Vandenbroek ha sottolineato all’Agenzia Belga l’importanza di questo.Pratica di consapevolezzaNel campo della salute mentale, che colma una lacuna, vale a dire Mancanza di diagnosi precoce nelle cure primarie Finora. “Gli psicologi di oggi vanno dove sorgono i problemi. Questa è la rivoluzione di cui avevamo bisognoargomentò l’eletto socialista, ricordandolo di sfuggita Il governo federale investe più di 330 milioni di euro all’anno nel campo della salute mentale.

La diagnosi precoce, la prevenzione e l’intervento rendono possibile, secondo il Ministro, aEvita di sviluppare un problema psicologico – come l’ansia – Verso disturbi cronici e complessis riducendo così le sofferenze personali ei costi sociali.

omologazione in campo

Vero e proprio cambio di paradigma, la riforma sembra comunque incontrare il favore degli operatori del settore. Così, lo hanno confermato uno psichiatra e un medico dello Shebek Medical Center La nuova organizzazione ha consentito una migliore collaborazione a beneficio del pazientee tu faiAbbattere le barriere all’accesso alle cure psichiatricheLa nuova pratica consente anche Esenzione per i medici di medicina generalementre la consulenza per problemi mentali richiede molto tempo.

Già considerato un pioniere nel campo della salute mentale, Il Belgio metterà la salute mentale al centro dell’attenzione durante la presidenza belga del Consiglio dell’Unione europea nel 2024. “Questa visita ci permette di affrontare la salute mentale nel quadro di un approccio olistico alla salute, mentre (la crisi sanitaria associata alla pandemia) il Corona virus ha fatto della salute mentale una prioritàIl commissario europeo per la Salute, Stella Kyriakides. “In qualità di decisori politici, è importante scendere in campo. Questo aiuta a identificare le migliori praticheAggiunto lo psichiatra per formazione.

La riforma consente ai cittadini, attraverso l’intervento assicurativo obbligatorio, di Approfitta di un accesso rapido e conveniente a cure psichiatriche di alta qualità, con un costo compreso tra € 2,50 e € 11.

