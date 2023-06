Previsioni Francia Grecia – Euro

19 giugno 2023 – 19:45 – il quarto giorno Europa – l’euro Se ha pronunciato: La Francia si impone e mantiene la porta inviolata Offerta esclusiva Offerta di benvenuto 18+ | pubblicità | Il gioco d’azzardo è rischioso

Si susseguono per gli azzurri i match di qualificazione a Euro 2024! La Francia giocherà già la quarta giornata nel Gruppo B lunedì. Per farlo, gli uomini di Didier Deschamps accoglieranno la Grecia allo Stade de France, dalle 20:45. Ad oggi, la finalista della Coppa del Mondo non ha perso un solo punto nelle qualificazioni. Certo, vuole continuare alla fine dell’andata. Ma la Grecia è ben lontana dal dire la sua ultima parola… Anche quest’ultima è partita alla perfezione, vincendo le prime due partite di questa qualificazione, non avendone ancora giocata una terza. È sufficiente sperare di creare questa impresa in DC tricolore?

Le migliori quote Scommettere sulla partita Francia-Grecia

Quali sono le aspettative per la partita Francia-Grecia? Le migliori quote e piede verbale ⚽️l incontro Il 19/06/2023 tra Francia e Grecia in euro: Le migliori quote di ⭐ prognosi SU Vittoria A Francia contro Grecia ⚽ Attualmente 1.39 su ZEbet con probabilità 65,03%.

SU A contro ⚽ Attualmente 1.39 su ZEbet con probabilità Con Betclic le migliori quote ⭐ per a prognosi Disegna tra Francia et al Grecia è 6,35 con 12,82% fortuna.

Disegna tra et al è 6,35 con fortuna. Le migliori quote di ⭐ Vittoria A Grecia contro Francia Attualmente si trova a 12,5 su Betclic con una probabilità 22,14%. Pronostici e migliori quote di Francia e Grecia: predizioni Francia Grecia opportunità quotazioni superiori Previsione 1: Francia vincere il gioco 65,03% 1.39 Araldo 2: partita nulla 12,82% 6.35 Previsione 3: Grecia vincere il gioco 22,14% 12.5

Caso di forma Fran m e la Grecia

Classifica nella classifica Euro

differenza punti J Quinto N Dott il Festival. 1 Francia 12 4 4 9 2 Grecia 6 3 2 1 3

risultati passati Partite di Francia e Grecia

Francia

Ultimi risultati Statistiche medie (ultime 6 partite) 16 giugno 2023 – Euro Monte Tarek :

3 Francia 18 dicembre 2022 – Coppa del Mondo argentino 3 :

3 Francia 14 dicembre 2022 – Coppa del Mondo 10 dicembre. 2022 – Coppa del Mondo Inghilterra 1 :

2 Francia Grecia

Ultimi risultati Statistiche medie (ultime 6 partite) 27 marzo 2023 – Partite amichevoli 24 marzo 2023 – EUR Monte Tarek :

3 Grecia 20 novembre 2022 – Partite amichevoli 17 novembre 2022 – Partite amichevoli 27 settembre 2022 – Lega delle Nazioni Grecia 3 :

1 Irlanda del Nord

Ultima analisi Offerte da Francia e Grecia

La Francia è già sulla buona strada per la qualificazione a Euro 2024. Dopo la finale dei Mondiali, è chiaro che i Blues non hanno mancato l’esordio in queste qualificazioni. Aveva iniziato al meglio lo scorso marzo con vittorie su Olanda (4-0) e Irlanda (0-1). Per questo rally di giugno, la squadra di Didier Deschamps è riuscita a proseguire con una vittoria sul terreno di Gibilterra (0-3) venerdì sera, a Faro, in Portogallo. I giocatori francesi concluderanno il loro viaggio lunedì prossimo dando il benvenuto alla Grecia. Punteranno al quarto successo in altrettanti giorni e sono già vicini alla qualificazione agli Europei. Tuttavia, devi essere molto serio. In effetti, la Grecia può avere grandi ambizioni in questo Gruppo B. Ha battuto Gibilterra (0-3) e l’Irlanda (2-1) per salire al secondo posto in questo Gruppo!

Configura i team Ritmo



Francia Formazione: 4 – 2 – 3 – 1 Formazione: 4 – 3 – 3

Grecia

giocatori assenti

Francia centrocampo K. Thuram-Ulien Grecia cannone J Kyriacopoulos

Analisi della forza lavoro S

Didier Deschamps ha uno dei terreni di riproduzione più impressionanti del pianeta. Contro Gibilterra, Mike Mignan e Dayo Uppicano difficilmente hanno resistito. Tuttavia, sono stati sostituiti da Brice Samba e Wesley Fofana, che hanno ampiamente giustificato le aspettative. Tuttavia, i due campioni in carica devono tornare in questa nuova giornata di qualificazione. I Blues avranno qualcosa per scuotere la difesa greca. Oltre a Kylian Mbappe o Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Randall Kolo Mwane, Kingsley Coman, Christopher Nkunku o Ousmane Dembele potranno distinguersi. Sul versante greco, la retroguardia sarà al centro di tutte le attenzioni cercando di resistere agli attacchi del tricolore. Contro l’Odysseas Vlachodimos, il portiere del Benfica Lisbona Pantelis Chatzidiakos e Konstantinos Mavropanos cercheranno di tirare fuori il grande gioco.

I punti principali di pag Previsioni Francia – Grecia

Le nostre aspettative Francia v Grecia

La Francia non avrebbe potuto sognare un inizio di qualificazione migliore. I Blues non hanno ancora lasciato un solo punto sulla strada. Non si sono arresi a un solo obiettivo. Proveranno a continuare questa serie quando riceveranno la Grecia. È difficile immaginare che gli uomini di Didier Deschamps stiano così male davanti ai loro fan. Faranno tutto il possibile per completare la fase di lancio nel miglior modo possibile. I nostri pronostici Francia – Grecia: La Francia si impone e mantiene le lenzuola pulite!

Altre previsioni in Partita interessante per Francia vs Grecia

La Francia ha vinto con almeno due gol Alla corte di Francia, la Francia è spesso un osso duro. Durante i suoi ultimi due incontri in questo caddie, si è imposta con almeno due gol. Soprattutto ancora molto vincente contro l’Olanda (4-0). Perché non ti esibisci contro la Grecia adesso? Primo tempo/fine partita: Francia / Francia Durante 2 delle prime 3 giornate, la Francia è passata in vantaggio dal primo tempo, prima di mantenere il vantaggio fino alla fine della partita. È uno scenario che potrebbe ripetersi contro la Grecia. I Blues intendono andare forte per rendere l’incontro molto più facile! Il capocannoniere Kylian Mbappe e la sua squadra hanno vinto Il giocatore del Paris Saint-Germain e della Francia è stato in ottima forma nelle ultime settimane, anche se non ha prodotto una grande partita contro Gibilterra. Tuttavia, ha segnato dal dischetto poco prima dell’intervallo, innescando il CSC di un giocatore avversario per il terzo gol. Ha anche segnato 11 gol nelle ultime 9 partite e ha ancora 6 gol nelle ultime 4 partite con i Blues!

Domande frequenti sul gioco

Su quale canale televisivo va in onda la partita Francia-Grecia?

Sul canale va in onda la partita di qualificazione a Euro 2024 tra Francia e Grecia TF1 (chiaramente). Per le trasmissioni, puoi quindi collegarti a https://www.tf1.fr/. Se non sei davanti alla TV, sappi che è disponibile anche il Livescore di SportyTrader per seguire la partita in diretta! A che ora inizia la partita Francia-Grecia?

La partita inaugurale tra Francia e Grecia, valida per le qualificazioni a Euro 2024, si svolgerà esattamente alle 20h45 Questo lunedì 19 giugno 2023 dall’arbitro spagnolo di 46 anni Antonio Miguel Mateu Lahoz. Quest’ultimo ha gestito, in questa stagione, molte competizioni: Champions League, European League, European League, Nations League, Spanish League, King’s Cup, Saudi Professional League, ecc. È probabile che arbitrerà la sua ultima partita della sua carriera, dal momento che quest’ultimo ha annunciato il suo ritiro, e ha arbitrato la sua ultima partita di campionato durante la partita del Maiorca contro il Rayo Vallecano il 4 giugno! Dove si giocherà Francia-Grecia?

Si giocherà la partita di qualificazione a Euro 2024 tra Francia e Grecia Stade de France, a Saint-Denis / Parigi (Francia). Con una capienza di 80.698 posti, ha ospitato per molti anni le partite francesi, la finale della Coupe de France e molti altri eventi come partite di rugby o concerti. Lo stadio dovrebbe essere gremito stasera e c’è una grande atmosfera in attesa dei finalisti!

